От оружия до оберега

История
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Камча занимает особое место в истории и культуре тюркских народов

фото Бекена Жапарова

Камча – древнейший атрибут всадника, символ силы и мужества, который знаком сегодня каждому жителю евразийского пространства. Камча закономерно стала и предметом изучения ученых и культурологов. Так, в Астане, в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоялся международный семинар, посвященный культурному наследию тюркских народов. В нем приняли участие известные отечественные и зарубежные историки, этнографы, археологи, филологи, представители творческой интеллигенции. Среди них – этнограф-фольклорист, писатель Болат Бопайулы, историк Айболат Кушкумбаев, художник и этнограф Калиолла Ахметжанов, археолог Марал Хабдулина, этнограф Зубайда Сураганова, философ-культуролог Кульшат Медеуова, зарубежные ученые Эмре Севинч и Сона Рзаева.

Калиолла Ахметжанов, в частности, отметил, что казахское слово «қамшы» (камча) восходит к древнетюркским корням и переводится как «плеть» или «кнут». В казахской культуре камча издавна была неотъемлемым элементом конского снаряжения и воплощала священные традиции всадников. Камча символизировала мужественность, воинскую доблесть и силу батыра, а также играла важную роль в шаманских ритуалах. По словам исследователя, камча выступает инструментом передачи знаний и опыта будущим поколениям, позволяя сохранить суть древних традиций, адаптируя их к современным реалиям.

Камче посвящена новая книга Болата Бопайулы «Қазақ қамшысы». Автор подчеркивает, что камча сопровождает наездника на протяжении всей его жизни. Она тесно связана с многовековыми традициями и обрядами, формировавшими уклад жизни кочевников.

Также Болат Бопайулы обращает внимание, что камча служила средством выражения намерений, эмоций или отношения к определенным ситуациям. Например, если владелец упирал камчу в бок, это означало, что он считает разговор завершенным. А если мужчина, став на одно колено, опирался камчой о землю, это символизировало известие о важном событии. Такие детали подчеркивают, насколько глубоко камча была вплетена в повседнев­ную жизнь и обычаи казахов, это один из значимых символов культурной идентичности народа.

Казахи величали камчу «киелі қамшы», «қасиетті қамшы». В народе сохранились представления о том, что камча обладает особой силой: «Қамшыда кие болады», «Қамшыда ие болады», «Қамшыда айбар болады». Она была дорогим подарком вне зависимости от возрастных и гендерных различий.

Преподаватель Университета Гази (Анкара, Турция) Эмре ­Севинч говорил о традиционном дизайне камчи. Ручка ее украшалась узорами или резьбой, а крайняя часть – элементами национального орнамента. Камча использовалась и в качестве символа власти, и для управления лошадьми при верховой езде. Она обязательный элемент нацио­нального костюма и, несомненно, часть общего тюркского культурно-исторического наследия.

О камче в азербайджанской культуре на семинаре рассказала доктор PhD, постдокторант Университета Хаджеттепе (Анкара, Турция) Сона Рзаева.

Научный сотрудник музея-заповедника «Бозоқ» Кажымурат Толегенулы познакомил участников семинара с обзором европейских изданий ХYІІ–ХІХ веков, провел анализ публикаций и исследований европейских авторов, которые описали быт и культуру народов, использующих камчу. Эти источники включают путевые заметки, книги о народных традициях, а также научные работы, в которых упоминается камча как символ власти.

Таким образом, камча является не только значимым элементом этнографического и историко-культурного наследия, но и важным символом, отражающим мировоззрение и образ жизни степных народов. Осознание ценности этого уникального артефакта, прошедшего сквозь тысячелетия, и стремление к возрождению забытых традиций помогают укрепить связь поколений, осмыслить наше место в глобальной истории и сохранить национальное наследие для будущих поколений.

#культура #книга #история #Бозок #камча #қамшы

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