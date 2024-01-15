8-летняя девочка скончалась от отравления угарным газом в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Накануне отравление угарным газом получили хозяева дома в Усть-Каменогорске.

"Мужчина, 1981 года рождения и женщина 1976 года рождения были госпитализированы в медучреждение. От воздействия угарного газа, их дочь 2015 года рождения, скончалась на месте. В ходе сбора материалов по данному факту было установлено, что отравление угарным газом было получено по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, а именно произошел выход топочных газов из трещин отопительной печи, без возникновения пожара", – отметили спаксатели.

Также они сообщили о другом несчастном случае, вызванном несоблюдением правил противопожарной безопасности.

14 января в поселке Белоусовка Глубоковского района в сгоревшем частном доме была обнаружена погибшая 1992 года рождения. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при курении в постели.