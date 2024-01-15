8-летняя девочка скончалась от отравления угарным газом в ВКО

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как рассказали спасатели, пожара не было, произошел выход топочных газов из трещин отопительной печи, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Накануне отравление угарным газом получили хозяева дома в Усть-Каменогорске.

"Мужчина, 1981  года рождения и  женщина 1976 года рождения были госпитализированы в медучреждение. От воздействия угарного газа, их дочь 2015 года рождения, скончалась на месте. В ходе сбора материалов  по данному факту было установлено, что  отравление угарным газом было получено по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, а именно произошел выход топочных газов из трещин отопительной печи, без возникновения пожара", – отметили спаксатели. 

Также они сообщили о другом несчастном случае, вызванном несоблюдением правил противопожарной безопасности. 

14 января в поселке Белоусовка Глубоковского района в сгоревшем частном доме была обнаружена погибшая 1992 года рождения. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при курении в постели.

"Жители должны задуматься о мерах безопасности в своих домах. В отопительный период очистка печей должна производиться не реже одного раза в 3 месяца. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. Топка должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены на расстояние не менее 15 метров от зданий. Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается отступка. Постоянно проверяйте вентиляцию», – прокомментировал начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

#смерть #девочка #угарный газ

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