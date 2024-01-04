От польки до вальса

Культура
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Инна Лебедева

Концертную программу из произведений Иоганна Штрауса представил в Almaty Theatre главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев.

фото предоставлено организаторами

Алматинская программа Алана Бурибаева была щедра на премьеры: ее открыла веселая полька «Давайте потанцуем», далее проз­вучал вальс «Ускорение». Штраус написал его в молодости: будучи студентом-физиком, он в музыке смело экспериментировал со скоростью. Изящные фразы вальса звучали сначала не быстро, затем ускорялись, вовлекая слушателей в музыкальную круговерть.

Перед исполнением каждого произведения маэстро вкратце рассказывал публике историю его создания. Так, «Полька Анна», оказывается, была написана Штрау­сом к празднику святой Анны, который регулярно отмечался в Вене летними фестивалями музыки, а «Кайзер вальс» – по случаю зак­лючения военного союза между Австрией и Пруссией.

На концерте впервые в Казах­стане прозвучала Кадриль Штрауса на темы из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», где мелодии, одна краше другой, сменялись, как маски на карнавале. И музыка польки вдруг переходила в прекрасную певучую мелодию, а затем – в тарантеллу, галоп и снова возвращалась к польке.

Другой сюрприз – совместное произведение братьев Иоганна и Йозефа Штраусов – ждал публику в польке «Пиццикато»: Алан Бурибаев взял скрипку и сам заиграл со струнным оркестром, как некогда Иоганн Штраус. К тому же исполнялась полька лишь струнной группой оркестра и не смычками, а щипками пальцев.

А Алан Бурибаев вел свое повест­вование дальше. Он рассказал об образовании государства Австро-Венгрия, где Будапешт получил статус второй столицы, а также возможность развивать венгерский язык и национальную культуру. Это событие Штраус отметил созданием польки с чертами чардаша – «Да здравствуют венгры!» Здесь слушатели насладились буйством молодецких ритмов, мелодий и гармоний.

Следом прозвучала «Крестьянская полька», где, усиливая образ довольных жизнью, подвыпивших альпийских фермеров, мужчины-оркестранты дружно пели простые и симпатичные фразы припева.

Галоп «Поезд удовольствий» начался со свистка отправления поезда и стука разгоняющихся вагонных колес, а полька «На охоте» была наполнена ритмами конского топота, трубными сигналами охотничьих рожков, хлопками выстрелов.

Конечно, концерт был бы неполным без вальса «На прекрасном голубом Дунае»! Это произведение, написанное Штраусом в жанре симфонической поэмы, буквально захлестнуло слушателей богатством и разнообразием вальсовых мелодий.

Завершился концерт восхитительным бравурным «Маршем Радецкого». Зал стоя дружными аплодисментами в такт музыки благодарил любимого артиста – маэстро Алана Бурибаева и фестивальный оркестр Almaty Theatre за прекрасные впечатления этого вечера.

Накануне концерта в Алматы главный дирижер театра «Астана Опера» рассказал о своих проектах, осуществленных в 2023 году:

– Год выдался насыщенным: наряду с операми, которые я дирижирую постоянно – «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Дон Карлос» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Мадам Баттерфляй» и «Турандот» Джакомо Пуччини, мне удалось осуществить ряд оригинальных оркестровых проектов. Среди них – премьерное исполнение грандиозной Первой симфонии «Титан» Густава Малера, сюита из оперы Ахмета и Газизы Жубановых «Курмангазы», а также программа, в первом отделении которой молодой, но уже известный пианист Алим Бисембаев сыграл Первый концерт Фридерика Шопена с оркестром, а во втором отделении оркестр исполнил великую Пятую симфонию Людвига ван Бетховена. Красочная оркестровка «Курмангазы» с рокотом том-томов, маракасов и звоном колоколов вызвала восторг у публики. Казахская сюита прозвучала в программе, где во втором отделении солировала прославленная виолончелистка из Китая Цзин Чжао, с блеском исполнившая концерт чешского композитора Антонина Дворжака для виолончели с оркестром.

Также Алан Бурибаев дирижировал в Национальной опере Будапешта премьерой эпопеи Сергея Прокофьева «Война и мир», в столице Словении – Любляне – прошла премьера оперы «Евгений Онегин», где по сценической задумке режиссера ему пришлось усилить эмоциональный накал музыки. Наш знаменитый соотечественник принял участие и в фестивале Джордже Энеску в Румынии.

– В рамках фестиваля дважды, в Бухаресте и Бакэу, прошел, как указывала афиша, «Экстраординарный симфонический концерт», где мне довелось дирижировать премьерой инновационных, атональных произведений: симфонией и виолончельным концертом композитора Улпью Влада и Концертом для оркестра Белы Бартока, – говорил известный дирижер.

2024 год обещает быть не менее насыщенным и интересным. Уже в начале января Алан Бурибаев отправится в Хельсинки для постановки «Евгения Онегина», а затем его ожидают гастроли в Австралии, Новой Зеландии, Тасмании. Казахстанскую публику, как обещает маэстро, также ждет в новом году много интересных музыкальных событий.

#музыка #Алматы #концерт #классика #оркестр #Астана Опера

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