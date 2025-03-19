Как отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, 2024-й стал рекордным для отрас­ли за последние 10 лет: объем валовой продукции увеличился на 13,7%, достигнув 8,3 трлн тенге. В числе ключевых факторов, благодаря которым стал возможен этот успех, – повышение доступности льготных кредитов и упрощение механизмов их выдачи, что позволило фермерам шире внедрять современные агротехнологии, повышать эффективность производства и конкурентоспособность продукции. Сделан важный шаг к исполнению поручения Главы государства о поэтапном переходе от прямого субсидирования к льготному кредитованию фермеров.

В текущем году, по словам министра, необходимо удержать набранные темпы. Объем льготного финансирования агроформирований для проведения посевных работ будет увеличен до 700 млрд тенге, дополнительно на льготный закуп сельхозтехники намечено выделить 200 млрд тенге.

Значительными результатами, достигнутыми в 2024-м, следует считать повышение ИФО (индекс физического объема) продукции на 13,7% за счет высоких показателей в растениеводстве. Кроме того, внедрены новые подходы долгосрочной государственной поддержки субъектов АПК, утвержден Комплексный план по развитию селекции и семеноводства до 2028 года.

Постепенно меняется положение дел с внесением в почву минеральных удобрений: в минувшем году соответствующий показатель составил 1,3 млн тонн, что больше уровня 2023-го в два раза. Хорошая динамика достигнута и в сфере применения водосберегающих технологий: занятые последними площади увеличены в пять раз. В 2024 году аграрии приобрели 22,1 тыс. единиц техники, что на 2,5 тыс. единиц больше, чем в 2023-м.

На особом контроле – своевременное и качественное проведение весенне-полевых и уборочных работ. В 2025 году предстоит провести реальную, не ради галочки диверсификацию структуры посевных площадей. Планируется внести в почву 1,9 млн тонн минеральных удобрений, обновить технику на 6,5%.

Рост производства продуктов питания должен быть обеспечен на уровне 4,5%. Будет принят ряд конкретных мер, которые позволят увеличить производительность труда в аграрной отрасли, обеспечить увеличение доли переработки в АПК до 50%, довести объем валовой продукции сельского хозяйства до девяти триллионов тенге.

Спрос на продукцию казах­станских аграриев в мире сохраняется и растет. Об этом можно судить по информации АО «НК «КТЖ». По итогам 2024 года перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе 2,5 млн тонн внутри страны и 8,1 млн тонн на экспорт. В минувшем году наблюдался рост перевозок муки: в целом этот показатель составил 3,2 млн тонн. Из них на внутренние перевозки приходится 817 тыс. тонн, на экспорт – 2,4 млн тонн с ростом на 3%.

С сентября 2024-го по февраль 2025 года отечественной железной дорогой перевезено 7,4 млн тонн зерна, из которых 1,6 млн внутри страны и 5,8 млн – за рубеж. Рост объемов экспорта составил 53%. В Узбекистан отгружено 2,2 млн тонн, что на 34% больше уровня аналогичного периода (сентябрь 2023-го – февраль 2024 года).

В Таджикистан экспортировано 857 тыс. тонн (рост составил 49%), в Афганистан – 248 тыс. тонн (36%). Поставки зерна в Иран увеличились в 18 раз и дос­тигли 700 тыс. тонн, поставки в Азербайджан выросли в 90 раз и составили 363 тыс. тонн.

Что касается муки, то за январь – февраль 2025 года ее перевезено 466 тыс. тонн. Экспорт этой продукции составил 314 тыс. тонн.