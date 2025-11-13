В начале прошлого года в индустриальной зоне «Оңтүстік» заработало небольшое, но амбициозное производство. Сегодня здесь создают изделия, сочетающие современные технологии и казахстанские традиции. За всем этим стоят энергия и упорство шымкентской предпринимательницы и мамы четверых детей Жанны Елтановой, чья история – наглядный пример того, как развивается малый бизнес в регионах и как творчество превращается в устойчивое производство.

Путь Жанны в предпринимательство начался 12 лет назад с небольшого швейного ателье и шоурума, где она впервые представила свою авторскую коллекцию одежды. Тогда, вспоминает предпринимательница, все было просто: ткань, вдохновение и желание творить.

– Шить мы умели с детства – мама и бабушка всю жизнь этим занимались, – говорит Жанна Елтанова. – Когда я сшила первую коллекцию и устроила девичник с показом моделей, подружки все тут же раскупили. На вырученные деньги арендовала бутик в торговом центре, в котором продавала то, что шила дома, совмещая работу с воспитанием детей.

Со временем появилось желание объединить творческих людей. Так в Шымкенте была создана первая Ассоциация дизайнеров, впоследствии переименованная в Ассоциацию креативной индустрии. Параллельно развивалось и само производство. Опыт, связи, участие в показах в Казахстане и за рубежом – все это стало фундаментом для нового, более масштабного дела, вылившегося в выпуск текстиля под брендом Janna Eltanova Collection.

В 2019 году Жанне Елтановой выделили почти гектар земли в индустриальной зоне «Оңтүстік». Участок зарос камышом, но именно здесь решили построить фабрику, поскольку больше свободной земли просто не было. Год ушел на подготовку территории и прокладку коммуникаций. Пандемия затормозила процесс, но в январе 2024 года первый корпус был готов.

Теперь здесь работает текстильный цех – первая ступень из пятиэтапного плана развития.

– Финальный этап – производство обуви, – знакомит с планами Жанна Елтанова. – Сейчас я обучаюсь в докторантуре Ташкентского института текстильной и легкой промышленности именно по этому направлению, чтобы изучить и знать все технологические процессы изнутри.

Сейчас предприятие выпускает шелковые платки, войлочные сумки и готовится к выпуску стеганых национальных чапанов с дизайнерскими принтами. Оборудование для стежки уже заказано в Китае, параллельно прорабатывается вопрос стабильной поставки сырья для войлочной основы.

На предприятии сейчас трудятся десять сотрудников – дизайнеры, швеи и программист. Здесь современные станки и цифровые принтеры соседствуют с ручной работой художниц.

– Мы не берем рисунки из Интернета, – подчеркивает Жанна Елтанова. – Все они – авторские разработки моих дизайнеров, вчерашних студенток, которых я сама обучала. Сегодня именно они стали настоящими творцами нашего производства.

Одна из таких молодых специа­листов – Снежана Афанасьева, стоявшая у истоков предприятия. Она освоила лазерный раскройный станок прямо в цехе. Снежана загружает в компьютер оцифрованные рисунки будущих принтов, которые затем печатаются на сублимированной бумаге. Следую­щий этап – перенос изображений на ткань или фетр. Для этого на лазерном станке вырезаются запрограммированные детали будущего изделия, на которые принты наносятся при помощи каландра или специального термопресса.

Сегодня Снежана не только управляет умными станками, но и сама создает дизайнерские рисунки, украшающие платки, сумки и чапаны. Чтобы глубже понять суть традиционного искусства, она изучила историю казахского орнамента.

– Чтобы создавать этнопринты, нужно понимать их смысл и предназначение, – объясняет Снежана Афанасьева. – Мы изучаем историю орнамента, чтобы сохранить дух многовековых традиций. Каждый элемент, каждая линия должны соответствовать своему контексту. К примеру, узоры, используемые на сумках для қыз ұзату, имеют особое символичес­кое значение. Очень важно уловить настроение и момент, тогда принт оживает и становится по-настоящему востребованным у покупателей.

Художницы-дизайнеры предприятия, как и Снежана, создают этнопринты, вдохновляясь богатством казахской культуры и орнаментального наследия.

К примеру, в эскизах Айлин Байтелиевой часто встречается главный символ Шымкента – тюльпан. Один из ее самых популярных принтов – «Поляна тюльпанов». На нем множество миниатюрных тюльпанов, каждый прорисован вручную и словно вплетен в узор национальных орнаментов.

– Мне хотелось изобразить что-то символическое, но при этом эстетически изящное, – делится художница. – Для меня Шымкент всегда ассоциируется с тюльпанами. Я стремилась соединить этот образ с исконными узорами, не делая их слишком яркими или навязчивыми. Так родилась моя стилизация в этностиле.

Помимо производства, хозяйка фабрики Жанна Елтанова преподает в двух вузах Шымкента. В одном из них открыла собственную учебную аудиторию, оснастив ее современной швейной и отделочной техникой. Здесь будущие дизайнеры осваивают швейное дело по системе дуального обучения.

– Теория без практики невозможна, – улыбается преподаватель. – Мы на занятиях, например, проходим тему «карман» – и сразу спускаемся в цех, чтобы закрепить знания. Большинство моих сотрудниц – вчерашние студентки, которых я стараюсь обучить навыкам, так необходимым на производстве.

Евгения Калугина – выпускница Шымкентского колледжа № 5. Пришла на предприятие по программе «Молодежная практика». Она только начинает свой трудовой путь, а уже мастер на все руки: и швея, и закройщица.

– Она умничка, – говорит Жанна, наблюдая, как Евгения раскраивает чапан. – Впрочем, все мои девочки – искусные мастерицы.

В цехе действует принцип безот­ходного производства. Остатки тканей идут на создание ключниц, косметичек, клатчей, поясов и сувенирной продукции. Для эксклюзивных заказов разрабатываются индивидуальные принты, не подлежащие тиражированию. Максимальные партии – до тысячи изделий.

Продукция бренда уже представлена в фирменных магазинах в Костанае, Астане, Алматы, Кызыл­орде и Шымкенте. Наибольшим спросом пользуются платки и сумочки с этноорнаментом.

Идею создания современного производственного пространства Жанна «подсмотрела» в Италии.

– Там в цехах – музыка, кофе-машины, легкая атмосфера, – восхищенно говорит наша собеседница. – Хочу, чтобы и у нас люди работали с удовольствием. Когда комфортно – рождается творчество.

Так и происходит: этнические узоры в ее цехе превращаются в произведения искусства, напечатанные на шелке, войлоке и атласе. Каждый принт – это современная интерпретация культурных символов Казахстана.

История Жанны Елтановой – пример того, как личная инициа­тива, образование и трудолюбие становятся опорой для развития малого бизнеса и креативной экономики страны. Ее предприятие не просто создает рабочие места, но и формирует новый взгляд на отечественное производство – технологичное, современное и при этом глубоко национальное.

– Сделать мы можем все что угодно, – говорит Жанна. – Главное – продать. Восемьдесят процентов успеха – это маркетинг и продвижение. А технологии сегодня дают фантастические возможности, для того чтобы наш казахстанский дизайн знал весь мир.