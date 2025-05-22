От статуса арендодателя «Байконура» к статусу участника космической индустрии - сенатор

Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин считает, что Казахстан имеет необходимый потенциал для того, чтобы стать космической державой, а не только арендодателем космодрома «Байконур», сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената. 

Сенатор напомнил, что 2 июня 2025 года исполняется 70-лет со дня создания космического комплекса «Байконур», включающего одноименный город и космодром, а национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» отмечает свой 20-летний юбилей.

«Космодром «Байконур» считается истоком развития мировой космонавтики и является неоспоримым преимуществом Казахстана перед другими странами мира. Развитие технологий, цифровизации, связи, транспорта, финансов, метеорологии и обороны всё в большой степени зависит от устойчивой космической инфраструктуры. С учетом текущей ситуации в мире, ограниченного, но стабильного потенциала, нам необходимо сфокусировать свое внимание и предложить прагматичный план действий по развитию нишевых направлений, где уже имеем свои наработки и преимущества и отойти от статуса космической державы – арендодателя, к статусу потенциального участника космической индустрии», - считает Лукин. 

Он подчеркнул, что перед этим следует провести соответствующую работу. Так, в направлении развития спутниковых технологий и ракетостроения, по мнению депутата, необходимо продолжить реализацию национальной спутниковой программы и создание сверхлегкой ракеты–носителя. 

«Для этого следует изучить возможности имеющегося потенциала сборочно-испытательного комплекса, оснащенного оборудованием и имеющего технические и технологические возможности для выпуска единичных и уникальных изделий. Надо предоставить ему определенные преимущества и привилегии, как в сфере государственных закупок, так и в сфере технологического процесса, создав максимально выгодные условия работы», - сказал Лукин. 

Ключевым направлением, отметил сенатор, может стать разработка малых спутников - CubeSat, микроспутники с участием университетов и стартапов. 

«Важно расширить Центр управления спутниками и продвигать Казахстан как экспортера космических услуг, включая производство, запуск и технологическое сопровождение. Кроме того, требуется поддержка проекта «KazSat-3R» в виде софинансирования из республиканского бюджета в размере 40,2 млрд тенге. Изменения в Законе «О государственных закупках» усложнили доступ иностранных производителей, которые рассматриваются в качестве основных потенциальных поставщиков по созданию спутника. В связи с этим, следует исключить проект KazSat-3R из действия закона или разрешить проведение конкурса с применением особого порядка», - считает он. 

Важно, по мнению Андрея Лукина, решать и вопрос дефицита высококвалифицированных специалистов в области космоса. 

«На сегодняшний день в стране недостаточно научных институтов и образовательных программ по подготовке профессионалов высокого уровня. Действующие технические вузы и отдельные кафедры не имеют специализированных программ по целому ряду важных направлений. Многие учебные заведения не обладают материально-технической базой для подготовки специалистов международного уровня. Практико-ориентированное обучение практически отсутствует. Нужно открывать инженерно-космические факультеты, поддерживать стажировки, развивать научные базы. Без передовых технологий невозможно выстроить устойчивую инновационную экономику, особенно в такой высокотехнологичной сфере, как космос», - отметил сенатор.

#технологии #космос #сенатор

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