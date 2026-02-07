Тротуары как рынок, киоски без прописки и столбы для исчезнувших троллейбусов – все это годами остается частью городского пейзажа. На заседании областного Общественного совета речь зашла о том, что власти региона намерены навести порядок как в уличной торговле, так и в городской среде.

фото автора

Проект новых правил размещения нестационарных торговых объектов стал ключевой темой обсуждения. Документ должен вывести уличную торговлю из серой зоны в четкое правовое русло. Принцип простой и жесткий: торговать можно только там, где разрешено.

– Вне утвержденных мест торговля не допускается. Сегодня в городе есть точки, которые работают без правовых оснований, и мы хотим этот вопрос урегулировать, – отметил исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства Канат Шамсутдинов.

Новые правила будут распространяться на территории не только возле рынков, но и на любые участки города, где торговля пустила корни без разрешений. Под действие документа подпадают киоски, палатки, автолавки, автоматы, уличные кафе, точки с фастфудом, мороженым, игрушками.

Для каждого разрешенного места заранее определят адрес, точные координаты, площадь, срок работы, требования к внешнему виду и условия подключения к сетям. Аренда земли только официально, в том числе через аукционы. Срок закончился – объект должен быть демонтирован.

Не обошли своим вниманием общественники и торговые вывески. Член Общественного совета Северо-Казахстанской области Жангельды Тажин напомнил, что информация должна быть на государственном и русском языках, иначе предпринимателей ждет административная ответственность.

Общественный совет поднял и такую болезненную тему, как «призраки из прошлого». Имеются в виду бездействующие опоры троллейбусных линий, металлические конструкции, торчащая арматура, заброшенные заборы и архаичные надписи вроде «Слава КПСС». Все это, по словам общественников, не просто анахронизм, но и потенциальная угроза.

– Троллейбусов давно нет, а столбы стоят. Арматура, провода, трубы – все это травмоопасно. Мы просили провести ревизию конструкций, которые отжили свое, – напомнил член Общест­венного совета Павел Афанасьев.

Заседание показало, что в СКО городское пространство уже не воспринимается как стихийный архив. Уличную торговлю здесь хотят вывести из «тени», а город очистить от опасных рудиментов прошлого.