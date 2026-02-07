От стихийной торговли – к уличным стандартам

159
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Тротуары как рынок, киоски без прописки и столбы для исчезнувших троллейбусов – все это годами остается частью городского пейзажа. На заседании областного Общественного совета речь зашла о том, что власти региона намерены навести порядок как в уличной торговле, так и в городской среде.

фото автора

Проект новых правил размещения нестационарных торговых объектов стал ключевой темой обсуждения. Документ должен вывести уличную торговлю из серой зоны в четкое правовое русло. Принцип простой и жесткий: торговать можно только там, где разрешено.

– Вне утвержденных мест торговля не допускается. Сегодня в городе есть точки, которые работают без правовых оснований, и мы хотим этот вопрос урегулировать, – отметил исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства Канат Шамсутдинов.

Новые правила будут распространяться на территории не только возле рынков, но и на любые участки города, где торговля пустила корни без разрешений. Под действие документа подпадают киоски, палатки, автолавки, автоматы, уличные кафе, точки с фастфудом, мороженым, игрушками.

Для каждого разрешенного места заранее определят адрес, точные координаты, площадь, срок работы, требования к внешнему виду и условия подключения к сетям. Аренда земли только официально, в том числе через аукционы. Срок закончился – объект должен быть демонтирован.

Не обошли своим вниманием общественники и торговые вывески. Член Общественного совета Северо-Казахстанской области Жангельды Тажин напомнил, что информация должна быть на государственном и русском языках, иначе предпринимателей ждет административная ответственность.

Общественный совет поднял и такую болезненную тему, как «призраки из прошлого». Имеются в виду бездействующие опоры троллейбусных линий, металлические конструкции, торчащая арматура, заброшенные заборы и архаичные надписи вроде «Слава КПСС». Все это, по словам общественников, не просто анахронизм, но и потенциальная угроза.

– Троллейбусов давно нет, а столбы стоят. Арматура, провода, трубы – все это травмоопасно. Мы просили провести ревизию конструкций, которые отжили свое, – напомнил член Общест­венного совета Павел Афанасьев.

Заседание показало, что в СКО городское пространство уже не воспринимается как стихийный архив. Уличную торговлю здесь хотят вывести из «тени», а город очистить от опасных рудиментов прошлого.

#город #Петропавловск #инфраструктура #улицы

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
Ау, отечественный инвестор!
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Снег Алматы привычнее песков Неома
Финансовый ликбез для школьников
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Сказка на новый лад
Пусть зеленым будет город!
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Аида Балаева провела совещание по развитию социальной сферы…
Арабика подешевела в ожидании рекордного урожая в Бразилии
Новые меры поддержки бизнеса: как изменятся правила аренды …
Медпомощь теперь рядом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]