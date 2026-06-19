От цифровизации до ИИ: новые подходы к развитию госслужбы обсуждают на международном форуме в Астане

Форумы
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии принимают участие более 50 экспертов из 20 стран

фото предоставлено организаторами

Сегодня в Астане по инициативе Агентства РК по делам госслужбы начал работу международный форум GovHR Forum-2026 на тему: «Человек. Потенциал. Общественные ценности в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта», сообщает Kazpravda.kz 

Форум объединил лидеров государственного управления из разных стран, IT-специалистов, HR-практиков, экспертов в сфере управления человеческими ресурсами, цифровизации и искусственного интеллекта. Площадка стала местом для обмена опытом и обсуждения современных подходов к развитию государственной службы.

Открывая мероприятие, председатель Агентства Дархан Жазықбай огласил поздравительное послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В мероприятии принимают участие Президент GRECO при Совете Европы Дэвид Мейер, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, министр государственного управления Черногории Мараш Дукай, генеральный директор по международным делам и обучению Национального агентства по кадрам Японии Мио Маэда, генеральный директор по вопросам кадров и принципов службы Секретариата Президента Турецкой Республики Билал Шентюрк, директор Агентства государственной службы Федерации Боснии и Герцеговины Рефик Бегич, председатель Национального антикоррупционного механизма Португалии (MENAC) Жозе Антониу Мураш Лопеш, а также руководители уполномоченных органов, ведущие эксперты и представители партнерских стран, включая ОАЭ, Румынию, Китай, Гонконг, Великобританию, Азербайджан, Армению, Иорданию, Кипр, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Финляндию и Сингапур.

В своем выступлении председатель Агентства Дархан Жазықбай отметил значимость международного диалога для выработки инновационных решений в сфере государственной службы.

Он подчеркнул, что проводимые в Казахстане конституционные и институциональные реформы формируют новую философию государственного управления, основанную на сервисности и клиентоориентированности.

«Народная Конституция, поставившая человека, его жизнь, права и свободы в центр государственной политики, определяет новую философию государственной службы, которая ориентирована на открытость, профессионализм и реальные потребности граждан», - отметил Дархан Жазықбай.

Глава Агентства также рассказал о масштабной цифровой трансформации кадровых процессов. В частности, конкурсные процедуры полностью переведены в цифровой формат, а сроки отбора сокращены с 23-30 до 5-7 рабочих дней. Благодаря этому уровень участия граждан в конкурсах вырос в 3,5 раза по сравнению с традиционной системой отбора.

Новый закон «О государственной службе» предусматривает горизонтальное карьерное продвижение для служащих корпуса «Б», обязательную индексацию заработной платы не реже одного раза в три года, а также автоматическое объявление конкурса в случаях, когда вакантная остается незамещенной более трех месяцев.

Особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций государственных служащих. В рамках программы AI Qyzmet обучение современным инструментам искусственного интеллекта прошли более 52 тысяч административных государственных служащих.

Кроме того, в стране внедрены национальный суперкомпьютер Alem.cloud и государственная платформа искусственного интеллекта, включающая свыше 100 автоматизированных агентов.

В соответствии с концепцией Главы государства «Слышащее государство» усиливается обратная связь с населением. Мнение граждан рассматривается как ключевой показатель эффективности работы государственных органов. По итогам дистанционного мониторинга в прошлом году были восстановлены права более 2 600 граждан.

Также начата работа по подготовке нового пятилетнего стратегического документа по противодействию коррупции. Он будет направлен на предупреждение коррупционных рисков, эффективное урегулирование конфликта интересов и развитие антикоррупционной культуры в соответствии с международными стандартами.

В работе форума принимают участие более 50 экспертов из 20 стран. Они обсуждают вопросы совершенствования HR-процессов, внедрения цифровизации и искусственного интеллекта в систему управления, предотвращения коррупции и повышения качества государственных услуг.

GovHR Forum является важной международной площадкой для совершенствования кадровой политики, внедрения современных HR-инструментов и повышения качества системы управления человеческими ресурсами в государственном секторе.

 

#госслужба #цифровизация #эксперты #форум #ИИ

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Возрождение отрасли
Когда труд приносит радость
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Наскальное послание из глубины веков
Домбра Жамбыла – в дар музею
Там, где реальность переплетается со сказкой
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Город с особым характером
Это не игрушка!
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Настоящая династия
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Робототерапия вместо лекарств
Возвращение
У дружбы четыре лапы
Не надо печалиться
Шаг в медицину будущего
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Подземные хроники Кангюя
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

«Степная пирамида» приглашает гостей
Путь к рынкам, свободным от контрафакта
В Президентском центре прошёл форум гидов и экскурсоводов
Ответственность журналиста особенно высока

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]