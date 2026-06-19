От цифровизации до ИИ: новые подходы к развитию госслужбы обсуждают на международном форуме в Астане

В мероприятии принимают участие более 50 экспертов из 20 стран

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Сегодня в Астане по инициативе Агентства РК по делам госслужбы начал работу международный форум GovHR Forum-2026 на тему: «Человек. Потенциал. Общественные ценности в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта», сообщает Kazpravda.kz

Форум объединил лидеров государственного управления из разных стран, IT-специалистов, HR-практиков, экспертов в сфере управления человеческими ресурсами, цифровизации и искусственного интеллекта. Площадка стала местом для обмена опытом и обсуждения современных подходов к развитию государственной службы.

Открывая мероприятие, председатель Агентства Дархан Жазықбай огласил поздравительное послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В мероприятии принимают участие Президент GRECO при Совете Европы Дэвид Мейер, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, министр государственного управления Черногории Мараш Дукай, генеральный директор по международным делам и обучению Национального агентства по кадрам Японии Мио Маэда, генеральный директор по вопросам кадров и принципов службы Секретариата Президента Турецкой Республики Билал Шентюрк, директор Агентства государственной службы Федерации Боснии и Герцеговины Рефик Бегич, председатель Национального антикоррупционного механизма Португалии (MENAC) Жозе Антониу Мураш Лопеш, а также руководители уполномоченных органов, ведущие эксперты и представители партнерских стран, включая ОАЭ, Румынию, Китай, Гонконг, Великобританию, Азербайджан, Армению, Иорданию, Кипр, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Финляндию и Сингапур.

В своем выступлении председатель Агентства Дархан Жазықбай отметил значимость международного диалога для выработки инновационных решений в сфере государственной службы.

Он подчеркнул, что проводимые в Казахстане конституционные и институциональные реформы формируют новую философию государственного управления, основанную на сервисности и клиентоориентированности.

«Народная Конституция, поставившая человека, его жизнь, права и свободы в центр государственной политики, определяет новую философию государственной службы, которая ориентирована на открытость, профессионализм и реальные потребности граждан», - отметил Дархан Жазықбай.

Глава Агентства также рассказал о масштабной цифровой трансформации кадровых процессов. В частности, конкурсные процедуры полностью переведены в цифровой формат, а сроки отбора сокращены с 23-30 до 5-7 рабочих дней. Благодаря этому уровень участия граждан в конкурсах вырос в 3,5 раза по сравнению с традиционной системой отбора.

Новый закон «О государственной службе» предусматривает горизонтальное карьерное продвижение для служащих корпуса «Б», обязательную индексацию заработной платы не реже одного раза в три года, а также автоматическое объявление конкурса в случаях, когда вакантная остается незамещенной более трех месяцев.

Особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций государственных служащих. В рамках программы AI Qyzmet обучение современным инструментам искусственного интеллекта прошли более 52 тысяч административных государственных служащих.

Кроме того, в стране внедрены национальный суперкомпьютер Alem.cloud и государственная платформа искусственного интеллекта, включающая свыше 100 автоматизированных агентов.

В соответствии с концепцией Главы государства «Слышащее государство» усиливается обратная связь с населением. Мнение граждан рассматривается как ключевой показатель эффективности работы государственных органов. По итогам дистанционного мониторинга в прошлом году были восстановлены права более 2 600 граждан.

Также начата работа по подготовке нового пятилетнего стратегического документа по противодействию коррупции. Он будет направлен на предупреждение коррупционных рисков, эффективное урегулирование конфликта интересов и развитие антикоррупционной культуры в соответствии с международными стандартами.

В работе форума принимают участие более 50 экспертов из 20 стран. Они обсуждают вопросы совершенствования HR-процессов, внедрения цифровизации и искусственного интеллекта в систему управления, предотвращения коррупции и повышения качества государственных услуг.

GovHR Forum является важной международной площадкой для совершенствования кадровой политики, внедрения современных HR-инструментов и повышения качества системы управления человеческими ресурсами в государственном секторе.