«Степная пирамида» приглашает гостей

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

В регионе сделали ставку на развитие не только рекреа­ционного, но и этнокультурного туризма. Это направление предполагает знакомство с историей, бытом и традициями коренного народа. Одной из точек притяжения туристов решено сделать историко-археологический парк «Талды», что находится в 120 км к югу от Караганды на территории Шетского района. Здесь располагаются около 200 памятников древности – от каменного века до Средневековья. Центральный объект парка – могильник Каражартас, который ученые прозвали «Степной пирамидой». Археологи обнаружили его в 2016 году. Каражартас – крупнейший мавзолей эпохи бронзы в Центральном Казахстане. Поэтому ученые сделали вывод: он был усыпальницей представителя степной аристократии, жившего около 40 веков назад.

Именно пирамида Каражартас стала логотипом международного симпозиума «Кочевая культура Сарыарки: Тайны Великой степи – Талды», который проходил на днях на территории историко-археологического парка. Сюда съехались ученые из Казахстана, России, Венгрии, Германии и Турции, чтобы обсудить вопросы сохранения археологических памятников, современные методы исследований и перспективы международного сотрудничества.

– Многие государства придают особое значение переосмыслению своих исторических корней, – сказал заместитель акима Карагандинской облас­ти Алибек Алденей. – Египет, исследуя пирамиды, открыл миру величие своей древней цивилизации. Греция, изучая Микены и Трою, глубже осознала свое античное наследие. Если говорить об истории Великой степи, то не секрет, что цивилизацию кочевников долгое время трактовали односторонне. Но благодаря труду ученых мы узнали, что на бескрайних просторах казахской земли существовала самобытная цивилизация. Одним из исторических памятников, возвращающих нам утраченную память, яв­ляется Талды.

Во время пленарного заседания ученые делились с коллегами информацией о своих исследованиях. К примеру, представитель Сарыаркинского архео­логического института Игорь Кукушкин рассказал о раскопках «Степной пирамиды». Именно он руководил экспедицией, которая 10 лет назад обнаружила этот мавзолей.

– Тогда мы искали древние памятники на берегах реки Талды: составляли чертежи, делали описания местности, фотофиксацию и отмечали GPS-координаты, – вспоминает архео­лог. – Наше внимание привлек большой курган. Мы провели раскопки и обнаружили мавзолей пирамидально-ступенчатой формы. Конечно, для нас это стало полной неожиданностью, потому что такие погребальные объекты очень редки для Цент­рального Казахстана.

После того как раскопки завершились, к делу приступили реставраторы. Они воссоздали «Степную пирамиду» по описанию археологов: отделали памятник каменной кладкой и огородили гранитными плитами. Тогда же у ученых появилась мысль создать в долине реки Талды археологический музей под открытым небом. Ее удалось воплотить в реальность к 2022 году.

– Историко-археологический парк «Талды» будет интересен и казахстанским, и иностранным туристам, – считает Игорь Кукушкин. – Он раскинулся на большой территории, но его можно еще расширить – до гор Бугулы. В той местности есть интересные курганы эпохи раннего железа, курганы с усами и ограды. А недавно мы нашли там древнюю плотину, которую теперь исследуем.

Ученый из Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясауи Бакдаулет Сиздиков выступил с докладом о миграции и этнокультурных связях кочевников Великой степи. Палеоботаник из Германии Басира Мир-Махамад рассказала о том, как происходило одомашнивание растений в период от неолита до монгольской эпохи. А турецкий антрополог Назлы Акбаш презентовала результаты палеоантропологичес­кого анализа останков мужчины и женщины, найденных при раскопках поселения Аккезен, которое находится на территории парка «Талды».

– Мы установили, что возраст мужчины составлял от 43 до 55 лет, рост – 174 сантиметра, – сообщила исследователь. – При изучении останков было обнаружено сильное истирание внут­ренней поверхности бедренной кости и зубчатые выступы. Дегенерация позвонков свидетельствует о постоянной компрессии, возникающей во время езды на конях. Эти и другие признаки позволяют сделать вывод о том, что житель древнего Аккезена был всадником и ездил верхом с детства.

В рамках симпозиума состоялось подписание двух меморандумов о сотрудничестве. Первый Карагандинский областной историко-краеведческий музей заключил с венгерской студией ARC-heo art-REKO, второй – с историческим факультетом КазНУ им. аль-Фараби.

Для ученых и посетителей историко-археологического парка организовали экскурсии и выставки экспонатов, найденных во время раскопок. Свои экспозиции в специально установленных юртах предоставили Карагандинский и Нуринский историко-краеведческие музеи, Сарыаркинский археологичес­кий институт и Шетский архео­лого-этнографический музей. Особый интерес у туристов вызвал бронзовый котел с тремя коленчатыми ножками, обнаруженный в 2022 году в одном из «царских» курганов сакского периода. Внутри находились детали конской сбруи, изготовленные из железа и бронзы. Артефакты спеклись в большой комок, поэтому извлекать их доверили известному реставратору Крыму Алтынбекову.

– Сейчас этот котел находится в нашей экспозиции. Его нам передали сотрудники Сарыаркинского археологического института, – отметил представитель областного историко-краеведческого музея Даурен Жусупов. – Конечно, ученым было жалко отдавать свою находку. Но они уже изучили этот котел. Пусть теперь люди увидят бесценный артефакт, которому уже более 3 000 лет.

Добавим, что в Карагандинской области разработан специальный турмаршрут по памятникам историко-археологического парка «Талды». Он включает в себя 21 объект, в чис­ле которых мавзолей Сенкибай-батыра, древнетюркские ограды Акбауыр и петроглифы в гроте Тесіктас. Это лишь первый этап в развитии этнотуризма в Карагандинском регионе. Впереди еще много работы, в том числе и по созданию инфраструктуры.