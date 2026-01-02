От ускоренной регистрации до цифровой платформы: как будут охранять интеллектуальную собственность по-новому

Хорошая новость
181

24 ноября 2025 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятие Закона стало важным шагом в модернизации национальной системы охраны интеллектуальной собственности. Документ направлен на усиление защиты прав авторов и правообладателей, уточнение ключевых норм в сфере товарных знаков и патентования, а также внедрение новых механизмов регулирования, ориентированных на повышение прозрачности и эффективности коллективного управления правами.

Законом предусмотрено внедрение ускоренной регистрации товарных знаков — в срок до трёх месяцев, а также увеличение срока для подачи возражений, что позволит бизнесу более уверенно и предсказуемо планировать свою деятельность. Развивается институт патентных поверенных: вводится их специализация, что повысит качество сопровождения заявок и уровень профессиональной экспертизы на рынке интеллектуальной собственности.

Особое внимание в Законе уделено цифровизации коллективного управления правами. Создание единой цифровой платформы (ЕЦП) обеспечит прозрачность всех процессов — от заключения договоров до распределения вознаграждений авторам — с доступом для всех участников рынка.

Одновременно усиливаются меры контроля за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, расширяются сферы коллективного управления, включая использование произведений в сети Интернет, а также вводится государственный контроль за соблюдением авторских и смежных прав.

В целом Закон формирует современную, понятную и справедливую систему охраны интеллектуальной собственности, укрепляет доверие между правообладателями, пользователями и государством, а также создает более благоприятные условия для развития творчества, инноваций и предпринимательской активности в Республике Казахстан.

Закон вступает в силу 25 января 2026 года. Введение единой цифровой платформы будет осуществляться в три этапа и завершится в январе 2027 года.

#закон #Минюст #интеллектуальная собственность

