От водородной энергетики до умных сетей

8
Юрий Иртышов

Вчера в Астане министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Великобритании в РК Салли Аксворти. Ключевой темой диалога стали укрепление стратегического партнерства в нефтегазовой сфере и совместная работа над экологической устойчивостью отрасли, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики подтвердил готовность ведомства к расширению сотрудничества, подчеркнув необходимость перехода от традиционных моделей добычи к внедрению инновационных решений. Стороны обсудили перспективы развития водородной энергетики, внедрение умных сетей (Smart Grids) и повышение энергоэффективности промышленных объектов.

– Казахстан готов расширять горизонты партнерства с Лондоном, наш интерес охватывает весь цикл – от добычи сырья до развития возобновляемых источников и повышения энергоэффективности, – заявил Ерлан Аккенженов.

В рамках климатической повестки участники встречи обсудили исполнение Глобального обязательства по метану (Global Methane Pledge). Казахстан ведет системную работу по сокращению выбросов данного парникового газа в нефтегазовой и угольной промышленности. Для этого ведомство привлекает международных экспертов и инвестиции в модернизацию оборудования.

Министр проинформировал британскую сторону о планах по развитию электроэнер­гетического комплекса. К 2030 году доля возобновляемых источников в энергобалансе республики должна достичь 15%. Параллельно с развитием зеленой генерации минис­терство внедряет принципы «чистого угля», направленные на радикальное снижение вредных выбросов при сохранении стабильной работы угольной отрасли.

В завершение Ерлан Аккенженов подтвердил готовность к регулярному обмену мнения­ми с британской стороной. Министр выразил уверенность, что системный диалог позволит эффективнее осуществлять совместные проекты и укрепит энергетическую безопасность двух государств.

#Великобритания #МИД #газ #нефть #Минэнерго #посол

