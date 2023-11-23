«Отбасы банк» останется банком второго уровня

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

О том, что статус банка не изменится, в кулуарах Сената журналистам сообщил глава правительства Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Вчера мажилисмены заявили, что «Отбасы банк» выведут из системы банков второго уровня. Вместе с тем в ходе пленарного заседания председатель правления Ляззат Ибрагимова заявила, что «Отбасы банк» останется банком второго уровня.  Сегодня в кулуарах заседания Сената журналисты выяснили позицию правительства по данному вопросу.

«Регулирование «Отбасы банка» не будет уменьшено, не будет изменено в связи с тем, что у «Отбасы банка» появляются новые функции. «Отбасы банк» был и остается банком второго уровня, был и остается под регулированием АРРФР и Нацбанка. В этом смысле статус «Отбасы банка» не меняется, ему лишь добавляются функции по ведению реестра очередников, которые нуждаются в жилье», – отметил премьер Смаилов.

 

#мажилис #Правительство #Отбасы банк #БВУ

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