"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт – что изменится

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Как отметил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, предоставление гражданам доступных инструментов для решения жилищных вопросов – одна из главных социальных задач государства.

По действующему законодательству местные исполнительные органы осуществляют функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилища. В рамках законопроекта предлагается передать в «Отбасы банк» вышеизложенные функции местных исполнительных органов.

«При этом обеспечение жильем очередников путем строительства и приобретения жилья остается в компетенции местных исполнительных органов. В этой связи предусматривается преобразование «Отбасы банка» в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять передаваемые функции», – пояснил министр.

С учетом передачи функций предполагается выведение «Отбасы банка» из системы банков второго уровня, он будет осуществлять банковские и другие операции без лицензии финансового регулятора.

«При этом за агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком сохраняется контрольно-надзорные функции в отношении «Отбасы банка» в части защиты прав потребителей финансовых услуг, валютного регулирования и контроля, получения финансовой и иной отчетности, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сбора отчетности и административных данных для формирования денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, а также принятия нормативных правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и так далее.

Следовательно, выведение «Отбасы банка» из числа банков второго уровня закономерно влечет его исключение из системы гарантирования депозитов согласно действующему законодательству», – сказал глава Минпромышленности, подчеркнув, что сохранность вкладов, размещенных в «Отбасы банке», будет гарантировать государство.

В соответствии с новым механизмом раздельные списки очередников местных исполнительных органов будут переданы в «Отбасы банк» без изменений. Следовательно, постановка на учет в текущую базу будет прекращена.

На базе «Отбасы банка» будет создан центр обеспечения жильем, в который все граждане, вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, могут встать на учет.

«На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Цифровой портрет семьи будет раскрывать доходы, имущества и активы, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильем будет являться единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание центра позволит применить принцип «одного окна». Следовательно, отпадает необходимость обращения в несколько инстанций для подтверждения статуса «нуждающегося в жилье», постановки в очередь, обращения в банк для получения ипотеки. Кроме того, в предлагаемой новой модели распределение жилья среди нуждающихся будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Таким образом, принцип даты постановки позволит обеспечить справедливое распределение жилищ среди всех нуждающихся граждан», – подчеркнул Шарлапаев.

Также в зависимости от уровня доходов очереднику будут предоставляться меры государственной поддержки в виде субсидирования арендной платы, арендного жилья либо льготных ипотечных займов в размере 2-5% годовой ставки.

«Более того, одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних 5 лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников», – сказал министр. Также предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков на интернет-ресурсе «Отбасы банка». «Стоит отметить, что на сегодня данная работа акиматами проводится всего раз в год. На сегодня нашим министерством совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства. Так, по предварительным данным, из 646 тысяч граждан 232 тысячи очередников подлежат снятию с учета. Это показывает, что местными исполнительными органами данная работа ранее проводилась ненадлежащим образом. На сегодня акиматами совместно с министерством уже начата работа в этом направлении», – сообщил глава Минпрома.

Будут пересмотрены льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан. Так, в соответствии с действующим законодательством определенные категории граждан имеют право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ. Также в действующем законодательстве предусмотрено первоочередное право на получение жилища.

На сегодня первоочередное право в совокупности имеют порядка 176 тысяч очередников. Согласно действующему законодательству при распределении жилищ большая его часть предоставляется гражданам, имеющим такое приоритетное право вне зависимости от даты постановки на учет. Таким образом, это вызывает недовольство и социальную напряженность среди других категорий социально уязвимых слоев населения. Для нивелирования данных рисков в рамках законопроекта указанные приоритеты будут пересмотрены. Это связано с внедрением принципа распределения жилья по дате постановки на учет, который позволит обеспечить справедливое распределение жилья среди всех категорий социально уязвимых слоев населения.

В рамках законопроекта для улучшения жилищных условий граждан предусмотрены следующие дополнительные меры: сохранение очередности многодетных семей, неполных семей, семей, имеющих детей с инвалидностью, детей-сирот в случае изменения их статуса в связи с достижением детьми совершеннолетия либо их смерти; обеспечение жилищем местными исполнительными органами семей лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, не позднее одного года, а также выделение дополнительной комнаты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.