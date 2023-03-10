"Отчислили из колледжа после конфликта с Сапиевым": на слухи о молодом борце отреагировали в управлении спорта

Скандалы, Слухи, Спорт
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В Казнете распространяется сообщение о том, что спортсмена Зелимхана Мусиханова отчислили из колледжа, а его родителей уволили с работы. Причиной этого якобы стал конфликт с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

В управлении спорта Алматы опровергли информацию об отчислении спортсмена из колледжа и увольнении его родителей с работы.

«Информация о том, что Зелимхан Мусиханов отчислен из колледжа, не соответствует действительности. В данное время он учится на 4 курсе, проходит учебную практику. За время учебы зарекомендовал себя с положительной стороны.

Казахстан – правовое государство, информация об увольнении родственников по причине возникшего инцидента также не соответствует действительности.

Напоминаем, что законодательством предусмотрена ответственность за распространение ложной информации. Также призываем других спортсменов акцентировать внимание на профессиональной деятельности и прекратить провоцировать распространение ложной информации, связанной с коллегами по цеху», – заявили в ведомстве.

Напомним, в 26 февраля на турнире по batyrball в Алматы произошла потасовка между олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым и одним из молодых борцов. В одном из эпизодов борец Зелимхан Мусиханов жестко бросил Сапиева на настил. В итоге в клетке чуть не возникла потасовка. Сапиева и его соперника пришлось успокаивать другим членам команд.

После конфликта Мусиханов принес публичные извинения Сапиеву.

 

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