​Отдельно взятая труба

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Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

Утро 1 января обитатели целого ряда домов в центральной части города начали фразой: «Хорош подарочек!» Краны на кухнях бездействовали. Так, например, было и в нашем доме, потому об эмоциях сужу не понаслышке. Начались телефонные перезванивания между соседями. Успевшие побывать на улице рассказывали, что на протяжении квартала улица Интерна­циональная залита водой, такую же картину они наблюдали на пересекающейся с ней улицей Жумабаева. Спецтехники там, говорили, видимо-невидимо, так что настраиваться следует на худшее.

К счастью, развития событий по худшему варианту специа­листам ТОО «Кызылжар су» удалось не допустить: ближе к обеду краны «ожили», так что особенно энергично встретившие Новый год о происшествии узнали задним числом и решили, что легко отделались.

Если бы… Так было не везде. В некоторых домах из-за слабого напора вода доходила не выше третьего этажа. Где-то это продолжалось до 5 января. В таких случаях, как и делается при серьезных авариях, воду подвозили цистернами, чтоб хоть на самое необходимое хватало.

Но благодарности водопроводчики не дождались – никому не нравится таскать ведра и фляги по лестничным маршам. Социальные сети взорвались нелестными комментариями, изрядно замешанными на ехидстве.

Вообще-то, порывы водопроводных сетей, износ которых составляет порядка 80%, для Петропавловска – не редкость. Но кто-то вспомнил, а после мало кто отказал себе в удовольствии повторить, что именно эта трасса была уложена всего восемь лет назад – заменена полностью – и при сдаче ее в эксплуатацию специалисты и власти заявляли, что трубы из современного материала прослужат не менее полувека. «И где же аварийные бригады?» – спрашивали комментаторы.

Отвлечемся на минуту от темы. Понять настроение людей, их горячность можно. Но, выстраивая по прямой цепь рассуждений, они делали вывод: «Не меняется ситуация – значит, никто ничего не предпринимает», – они опирались только на видимую сторону событий. Что характерно для сетевого общения, при котором неспециалис­ты легко решают проблемы глобального масштаба, словно никогда не слышали афоризма: «На сложные вопросы существуют простые, понятные всем неправильные ответы». Меж тем стоило выглянуть в окно, чтобы убедиться: вот они, аварийные бригады, никто не сидит без дела. Прорыв случился около 7 часов, прибыли они на место еще затемно, спешно подогнанная спецтехника коммунальных служб обеспечила им возможность действовать, расчистив местность, она же потом освободила ото льда залитые участки улиц, иначе ко всему еще бы масса ДТП прибавилась. Собственно ремонт – да, не проводился. Для него ведь надо сначала определить, что и где случилось с трубой.

Прежде поступали просто. Воду перекрывали, откуда надо откачивали, потом экскаватор рыл ямы вдоль трассы, методом тыка сужая район поиска, пока не обнаруживалось искомое. Что при дефиците автомобильных дорог надолго вывело бы улицу Жумабаева из строя, обеспечив заторы по всей округе. И далеко не факт, что обнаружилась бы неполадка быстрее, чем теперь: вода часто пробивается наружу весьма далеко от порыва.

Так что с 1 по 5 января, говорит главный инженер ТОО «Кызыл­жар су» Сергей Визеров, предприятие круглые сутки решало только одну задачу: во что бы то ни стало по временной схеме подать воду во все дома, затронутые аварией. И лишь когда это удалось, приступили к поиску порыва, для чего предполагалось использовать робота. Аппарат нашли, но, пока его подвозили, для ускорения процесса сделали то, чего в Казахстане еще никто не делал: под землю спустился… водолаз. Пройдя по трубе сотню метров, он обнаружил разошедшийся стык. Для ликвидации неисправности «Кызылжар су» закуплена муфта для наложения швов по полипропилену стоимостью 1,5 млн тенге. Скоро все останется позади.

А муфта, не исключено, еще не раз понадобится. Потому что, если уж поминать несбывшиеся надежды на полувековой срок служения трубы, следует иметь ввиду, что рухнули они не сейчас, а уже через три года после ее укладки. То ли еще в течение, то ли сразу после окончания официального гарантийного срока кварталом выше случился столь же грандиозный потоп. Тогда для выяснения причин была создана авторитетная комиссия, которая, скрупулезно изучив обстоятельства, ни к какому выводу так и не пришла. Фирма-подрядчик имеет хорошую репутацию, все сделанное ею после исправно служит. Пусть материал, технология по тому времени были абсолютной новинкой – под них даже проект пришлось менять, но фирма в точности исполнила предписания. Остается, конечно, соблазн списать все на тогдашнюю нехватку опыта, но разве меньше прав на существование имеет версия неважного ка­чества самой трубы – она ведь и для предприятия-изготовителя новинкой была. Тогда может статься, что после немалых затрат магистраль окажется проще заменить, чем полвека латать.

А что? Восемь лет назад выбор в пользу поставщика был сделан по той причине, что он запросил за свою продукцию меньше всех. С тех пор усовершенствовались материалы, появились новые заводы (в нашей республике их теперь, почитай, под восемь десятков), выбор, казалось бы, немалый, а основополагающий принцип все тот же – дешевизна. А выходя на тендер, каждый претендент заявит о соответствующих условиям объеме, качестве, маркировке. Да будут ли их изделия равнозначными? Интересно, почему, выбирая в магазине между «мясной» и внешне неотличимой от нее соевой колбасой, мы не удивляемся, что первая стоит дороже, а при госзакупках априорно считаем (или делаем вид, что считаем), будто цена и качество никак не связаны?

Да вот, как говорится, информация к размышлению: есть в Петропавловске собственный трубный завод, о продукции которого специалисты отзываются только в превосходных тонах. Понятно, что, потратившись на первоклассное оборудование и сырье, предприятие не отдаст трубы по бросовой цене, – и, говорят, все их вывозят к себе россия­не. Неужели они меньше нашего в экономии смыслят?

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