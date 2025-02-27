«Отдельные граждане изыскивают лазейки»: глава Минтруда – о махинациях с соцвыплатами

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр пояснила, что это влечёт несправедливое перераспределение соцотчислений добросовестных участников системы

Фото: Kazpravda.kz

На расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Светлана Жакупова рассказала о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, обеспечению финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования и развитию системы социальной поддержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Министр отметила, что несмотря на предпринимаемые меры, у новых пенсионеров продолжает снижаться уровень замещения утраченного трудового дохода пенсионными выплатами. Причина этому – естественное уменьшение солидарного стажа, низкий уровень пенсионных накоплений.

«В накопительной пенсионной системе участвуют 6,4 млн граждан, или 71,1% занятого населения. Однако, участие значительной доли зачастую носит формальный и непостоянный характер. Имеются вопросы к доходности пенсионных активов. В 2024 году на возмещение недополученной инвестиционной доходности из республиканского бюджета направлено 26,8 млрд тенге. В связи с этим МТСЗН совместно с государственными органами и экспертным сообществом продолжит работу по совершенствованию пенсионной системы», – сообщила Светлана Жакупова.

Глава МТСЗН также проинформировала о ситуации в системе обязательного социального страхования, которая на сегодня охватывает 74,3% занятого населения.

«В 2024 году из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в ГФСС. Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечёт несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы», – продолжила министр.

В настоящее время заведено 16 уголовных дел на 113 получателей, сумма нанесенного ими ущерба составила 158,4 млн тенге.

С сентября 2024 года порядка 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге.

«Министерством разработан пакет законодательных инициатив, реализация которых позволит расширить горизонт финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования на ближайшие 10 лет», – отметила Светлана Жакупова.

Она также сообщила, что по поручению главы государства ведется работа по трансформации АСП.

«Разработаны дополнительные критерии об отсутствии необходимости ее предоставления. С января т.г. оцифрована деятельность участковых комиссий через мобильное приложение. В информационной системе реализован механизм альтернативного расчета АСП семьям с учетом их доходов и расходов с апробацией по всей стране с согласия гражданина. Для учета расходов принят совместный приказ с заинтересованными государственными органами. Подготовлен сервис приема данных от банков второго уровня. Однако, их неготовность интегрироваться с системой Национального банка препятствует запуску данной инициативы», – добавила Светлана Жакупова.  

Глава МТСЗН подчеркнула, что предстоящие изменения позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

 

#выплаты #махинации #Жакупова #соцотчисления

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