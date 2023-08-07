Отдыхавшая с семьей возле бассейна полицейский реанимировала ребенка в Астане (видео)

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Впечатляющий случай спасения жизни попал на камеру видеонаблюдения.

Скрин с видео

Первую медпомощь спасенному из бассейна мальчика оказала женщина, работающая в полиции, которая в тот момент отдыхала рядом со своей семьей, передает корреспондент Кazpravda.kz  со ссылкой на департамент полиции Астаны. 

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в одном из столичных общественных бассейнов.

На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая и совершает дальнейшие действия.

Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытию службы «скорой помощи» работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам.

Сообщается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка.

Как оказалось, женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района «Есиль». Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку, добавили в ДП.

 

#Астана #спасение ребенка #женщина-полицейский #первая медпомощь

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