Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал о старте практического этапа Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов утвержден в декабре 2024 года. Для его законодательного обеспечения 17 июля Президентом подписан соответствующий закон, вступивший в силу 29 июля.

По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

Средства предполагается привлечь из четырех источников финансирования:

- отечественные и международные финансовые институты;

- банки второго уровня;

- средства бюджета и Национального фонда;

- средства акционеров – собственников бизнеса.

К участию в МЭКС утверждены пилотные проекты – 35 субъектов естественных монополий. Еще 22 проекта на стадии рассмотрения. Ожидается, что до конца года 6 СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив уровень износа до 40 %.

В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования.