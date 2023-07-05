Туристов из Екатеринбурга спасли на озере Бурабай

Двое туристов из Екатеринбурга перевернулись на доске SUP-борд на озере Бурабай. Их спасли и доставили на берег, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Фото: Kazpravda.kz

"На озере резко поднялся шторм. Из-за больших волн перевернулась доска с двумя отдыхающими. Оба туриста - отец и сын - были в жилетах, что помогло им не утонуть, но высокие волны не давали подняться им на доску", – рассказали в ДЧС.

Отец цеплялся за доску и удерживал 10-летнего сына, чтобы не дать воде унести его сторону. В этот момент, во время визуального осмотра озера, спасатели заметили бедствие и поспешили на помощь.

"Мы доставили спасенных на берег. Мальчик был очень напуган, ему оказали психологическую помощь, и уже минут через 15 он пришел в себя. Сразу после спасения мы выехали на объезд водной акватории. Несмотря на шторм и волны, люди продолжали плавать на катамаранах, подвергая свою жизнь опасности. Мы вернули всех отдыхающих на берег, во избежание чрезвычайных ситуаций", – сообщил главный спасатель Бурабайского спасательного отделения Андрей Жуков.