Отказаться от вскрытия тел при судмедэкспертизе планируют в РК

Общество
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Вместо этого будет компьютерная томография

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев проинформировал о внедрении новых методик в экспертной деятельности, передает Kazpravda.kz

«Внедрим «Виртуальную аутопсию», суть которой состоит в применении компьютерной томографии для проведения исследований трупов. Исследование позволит избежать обязательного вскрытия трупа, что в том числе, поможет избежать противоречия с национальными и религиозными традициями», - сказал министр на заседании правительства.

По его словам, будут усовершенствованы методики судебно-экспертной деятельности, будет предусмотрен пошаговый алгоритм действий, как эксперта, так и действий органов при назначении экспертизы. Это поможет сократить время производства экспертиз, количество «необоснованных» экспертиз и повысить их качество.

Также, по мнению министра, требуется разработка новой версии информационной системы «Е-сараптама 2.0» с использованием искусственного интеллекта.

«Это позволит отслеживать действия эксперта при производстве исследования, а также предупреждать о возможных отклонениях при исследованиях, действиях и бездействиях эксперта. Будет предусмотрена функция, которая позволит проводить исследования в самой системе и исключить человеческий фактор ошибок», - добавил он.

 

 

 
#Минюст #экспертиза #вскрытие тел

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