Отказаться от вскрытия тел при судмедэкспертизе планируют в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев проинформировал о внедрении новых методик в экспертной деятельности, передает Kazpravda.kz

«Внедрим «Виртуальную аутопсию», суть которой состоит в применении компьютерной томографии для проведения исследований трупов. Исследование позволит избежать обязательного вскрытия трупа, что в том числе, поможет избежать противоречия с национальными и религиозными традициями», - сказал министр на заседании правительства.

По его словам, будут усовершенствованы методики судебно-экспертной деятельности, будет предусмотрен пошаговый алгоритм действий, как эксперта, так и действий органов при назначении экспертизы. Это поможет сократить время производства экспертиз, количество «необоснованных» экспертиз и повысить их качество.

Также, по мнению министра, требуется разработка новой версии информационной системы «Е-сараптама 2.0» с использованием искусственного интеллекта.