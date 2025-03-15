Откроют новые специальности

Как сообщили в областном управлении образования, всего в регионе в 38 колледжах готовят кадры по 101 специальности. С учетом запросов компаний и развития технологий в учебных заведениях планируют также начать обучение по специальностям сметного дела в строительстве, логистов, операторов беспилотных летательных аппаратов, «зеленых» энергетиков, специалистов по организации воздушных перевозок, эксплуатации водного транспорта и другим. На сегодня в колледжах обучение проходят примерно 20 тыс. учащихся, количество бесплатных мест, запланированных в 2025 году, – 7,1 тыс.

«Более пяти тысяч учащихся и студентов проходят обучение по дуальной системе, которая признана самой эффективной, – рассказали в управлении. – Партнерами колледжей в регионе являются 480 предприятий. Юноши и девушки 40% учебного времени тратят на теоретическую подготовку, а 60% – на практику непосредственно на производстве. При таком подходе знания усваиваются легче, молодые люди своими глазами видят станки, приборы. Кроме того, они получают зарплату от 100 до 250 тысяч тенге».

Большим опытом дуального обучения располагают на «Казцинке», где в чек-листах расписали компетенции, которыми должны овладеть учащиеся. На Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали ставку сделали еще на наставничество, особенно важное для молодых специалистов на ответственных участках. Всего в этом году школу наставничества при областной палате предпринимателей должны пройти сто мастеров различных предприятий, а также преподавателей колледжей и учебных центров. Например, для подготовки релейщика требуется несколько лет. Обучение этой специальности ведут в политехническом колледже, но на ТЭЦ обязательно закрепляют за выпускниками наставников. Они помогают понять сложное производство, чтобы избежать аварий.

В сельской местности для решения проблемы дефицита кад­ров продолжат работу мобильные учебные центры. Они начали действовать с 2017 года в формате пилотов и показали хорошие результаты. Ежегодно в теплый сезон в передвижных классах обучение по специальностям повара, газосварщика, электромонтера, бухгалтера проходят 120–150 молодых людей и безработных взрослых из сельской глубинки.

«Периодически для учащихся проводятся также workshop-площадки, где школьники и абитуриен­ты могут ознакомиться с условиями обучения и перспективами трудоустройства, – дополнительно пояснили в облуправлении образования. – Кроме того, на таких площадках представители предприятий рассказывают о профессиях, определяющих экономический профиль региона».