Центр исследования проблем специального образования открылся в Жетысуском университете. Он создан в соответствии с научным проектом «Организация психолого-педагогической поддерж­ки для профильной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями».

фото предоставлено Жетысуским университетом

Реализация проекта осуществляется под руководством доктора педагогичес­ких наук, профессора Казахского нацио­нального педагогического университета им. Абая Зульфии Мовкебаевой.

На базе центра планируется проведение прикладных исследований, подготовка методических материалов, а также разработка новых подходов в области специальной педагогики и психологии. Объект оснащен современным специализированным оборудованием, необходимым для обучения граждан с нарушениями слуха, зрения, болезнями опорно-двигательного аппарата, а также с другими особенностями психофизического развития.

– Создание таких площадок позволяет качественно выстраивать учебно-воспитательный процесс с учетом потребностей студентов с особыми образовательными нуждами. Они также открывают широкие возможности для научных исследований и внедрения новых методик, – отметил ректор Жетысуского университета Ермек Бурибаев на церемонии открытия центра.

Сразу же после открытия в центре прошло заседание республиканского круглого стола на тему «Специальное образование в Республике Казахстан: опыт и тенденции развития».

С докладами на заседании высту­пили профессор Зульфия Мовкебаева, старший преподаватель Жетысуского университета Меруерт Увалиева, директор Сарканской областной специальной школы-интерната № 3 Балнур Сарсенбаева, сотрудник областной школы-интерната для детей с нарушениями слуха Камила Мухаметрахимова, а также ученые Жетысуского университета – Гаухар Жолтаева и Бауржан Альмухамбетова.

Участники заседания отметили необходимость расширения научных и практических исследований в области инклюзивного образования, а также важность подготовки высококвалифицированных специалистов, способных работать с детьми с особыми образовательными потребностями.