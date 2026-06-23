Опубликованы списки обладателей стипендии «Болашак» и программы «Научные стажировки»

Завершился конкурс по международной стипендии «Болашак» и программе «Научные стажировки», открывающим для казахстанцев возможности обучения и профессионального развития в ведущих университетах и научных центрах мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ

По решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом обладателями международной стипендии «Болашак» стали 184 гражданина Казахстана. Из них 137 человек будут обучаться по программам магистратуры, 10 – докторантуры, а 37 специалистов пройдут профессиональные стажировки. Кроме того, 51 казахстанец получил возможность пройти научную стажировку в ведущих научно-исследовательских центрах мира.

Список обладателей грантов опубликован на официальном сайте АО «Центр международных программ» по этой ссылке.