Открытия Паницких Свежий выпуск Айгуль БИДАНОВА, Курчатов

– Мы всех искренне благодарим! – говорят супруги. – А вам признаемся, что сами себя в записи конкурса так и не увидели, зачастую работа и забота о детях так и не подпускают нас к телевизору!

Для Паницких их профессиональная деятельность значит многое. Во-первых, именно она и привела выпускников вузов семейчанку Динару и устькаменогорца Андрея в небольшой городок на берегу Иртыша, всего четверть века назад являвшийся засекреченным. Во-вторых, Институт радиационной безопасности и экологии РГП «Национальный ядерный центр РК» сейчас известен далеко за пределами страны, его проекты, в реализацию которых вносят свой вклад и Паницкие, вызывают интерес в мировых научных кругах. В-третьих, а вернее сказать, в-главных, именно здесь, в Курчатове, в стенах Института радиационной безопасности и экологии и познакомились будущие супруги, появилась новая казахстанская семья…

Эколог, кандидат биологических наук Андрей Паницкий является руководителем отдела комплексных исследований экосистем, заведует экспериментальным фермерским хозяйством, где выращивают злаки, овощи, молоко, мясо в местах наиболее «загрязненных» после проведения ядерных взрывов. Химик-эколог Динара Паницкая – начальник группы, которая готовит пробы к радиохимическому анализу. В свое время на ее выбор сферы деятельности оказал большое влияние пример отца – доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика Сайпитина Курманбаева, известного ученого, внесшего вклад в казахстанскую науку, развитие агропромышленного комплекса республики.

Сейчас уже Андрей и Динара своим примером вдохновляют мальчишек.

– Наших первенцев – двойняшек Максима и Данила я чуть ли не с младенчества «интервьюировал» в день рождения, снимая на камеру, – рассказывает Андрей. – Задавал один вопрос: «Кем хотите стать, когда вырастите?» Сейчас уже можно сделать монтаж и прослушать ответы, меняющиеся от директора супермаркета до космонавта, от супергероя до пожарного. И вот недавно у одного из них вдруг вырвалось: «Хочу быть экологом…»

На вопрос, радует ли такой ответ, Андрей Васильевич признается, что для них с супругой создать династию – не самоцель, главное – помочь детям найти свой путь, обязательно стать в выбранном деле профессионалами. А для этого нужно получить хорошее базовое образование. При этом увлечение 11-летних двойняшек таэквондо родителями приветствуется, мальчики уже готовятся сменить свои желтые пояса на синие, а в их арсенале – победы на международных, республиканских и областных соревнованиях. Дошколята Тимур и Артем – конечно же, самые преданные болельщики старших братьев.

– Детей в семье должно быть много, поддержка братьев и сестер очень важна, они должны стать друг для друга надежной опорой, – говорит Динара. – А экономисты вообще считают детей долгосрочными депозитами. И в этом есть доля истины – вкладывайте в них свою любовь и нежность, заботу и ласку, и дивиденды не заставят долго ждать.

Рассказывая о недавно закончившемся отпуске, Паницкие вновь продемонстрировали свою неординарность. Оказывается, вернулись они вовсе не с южных морей и заморских пляжей. А провели отпуск в путешествии всей семьей по… Восточному Казахстану.

Погостив у всех бабушек и дедушек, Паницкие побывали на Бухтарминском и Шульбинском водохранилищах, искупались в лечебном озере Окуньки. Самым ярким впечатлением поездки стало посещение так называемой обсерватории каменного века в местечке Ак-Баур в 40 км от Усть-Каменогорска. Даже малышей заворожили пещеры и гроты, стены которых человек времен неолита украсил огромным количеством петроглифов. Эта местность 7 тысяч лет назад использовалась в качестве древней обсерватории для наблюдений за небесными телами, а часть наскальных изображений Ак-Баура, возможно, является картой звездного неба.

– Наша родная область действительно таит в себе огромный туристический потенциал! – зажигается Андрей. – Где мы только не были в прошлом году, и все-таки столько открытий совершили в этом! И уже строим планы на будущий отпуск…



