Открыто о реформах

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров встретился с жителями Карагандинской области, чтобы выслушать их предложения относительно трансформации избирательной системы.

Встреча главы Центральной избирательной комиссии с депутатами, общественными деятелями и молодежью Карагандинского региона, состоявшаяся 27 апреля, проходила без формализма – наблюдался открытый диалог между заинтересованными выслушать друг друга сторонами. Нурлан Абдиров быстро расположил к себе людей тем, что открыто высказывал мнение о негативных аспектах избирательного процесса и приводил примеры из собственного опыта.

– 25 января меня назначили на должность председателя ЦИК, а 26 января я написал заявление и вышел из тогда еще партии «Nur Otan», – рассказал карагандинцам Нурлан Абдиров. – Я посчитал недопустимым оставаться в политической партии, придя на новую работу. Об этом доложил Главе государства, и он меня поддержал.

Говоря о реформах, председатель ЦИК акцентировал внимание на том, как изменится система формирования Мажилиса Парламента. Теперь 70% его депутатов будут избирать по партийным спискам и 30% – по мажоритарной системе. Новшества коснутся и маслихатов.

– Депутатов областных маслихатов будут избирать по смешанной системе: 50% – по партийным спискам и 50% – по мажоритарной системе, – пояснил глава Центризбиркома. – Маслихаты районного и городского уровней будут формироваться на 100% по мажоритарной схеме. Уверен, после выборов у нас будут совершенно другие, обновленные представительные органы.

Выслушав гостя, карагандинцы стали активно задавать ему вопросы. Первым выступил председатель областного филиала партии «Ақ жол» Ермек Абильдин, высказавший мнение о закрытости территориальных избиркомов и негативном отношении к наблюдателям.

– В составы участковых избирательных комиссий не должны входить учителя, а директора – быть их председателями! – ­заявил Ермек Абильдин. – Ведь по Закону «О статусе педагога» они не должны заниматься работой, не вязанной с их профессиональной деятельностью. А наши учителя все еще вынуждены отвлекаться от образовательного процесса во время выборов.

После этих слов в зале раздались аплодисменты. Было видно, что для педагогов Карагандинского региона озвученная проблема актуальна.

– С большей частью ваших доводов я согласен, – сказал Нурлан Абдиров, но с какими именно, не уточнил. – Что касается образования маслихатов новых облас­тей, в том числе и Улытауской, давайте подождем Указа Президента. Сейчас идет большая работа по определению границ новых регионов. Думаю, после этого будет найдено оптимальное решение.

В тот же день Нурлан Абдиров встретился со студентами карагандинских вузов. Они обсудили планы по внедрению системы электронного голосования. Председатель ЦИК отметил, что говорить о конкретном внедрении этого новшества еще рано. Сначала надо решить две главные проблемы: создать базу данных избирателей, защищенную от хакерских атак, и выяснить мнение населения. Вдруг граждане не захотят отказываться от бумажных бюллетеней.

Встреча с молодежью завершилась онлайн-анкетированием по актуальным темам избирательного процесса.