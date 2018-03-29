​Открытый диалог с акимом

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ
Брифинг, который впервые транслировался в прямом эфире телеканала Ertys, состоялся спустя 2 года после назначения Булата Бакауова на должность главы региона. Несмотря на то что он довольно часто встречается с представителями СМИ во время поездок и мероприятий, вопросов к нему оказалось много – около полусотни. И задали бы больше, но диалог и так затянулся на несколько часов. Кроме того, в студию телеканала и на WhatsApp-номер акима поступило больше 300 обращений от жителей области, на которые власти обещали отреагировать максимально оперативно.
В прошлом году регион улучшил свои позиции практически по всем экономическим показателям, общий рост экономики составил 5,4%. Это хороший задел для дальнейшего развития. Во время брифинга Булат Бакауов рассказал, каким он видит будущее Павлодарской области, и подчеркнул, что главную ставку в вопросе привлечения инвестиций он делает на дешевую электроэнергию.
– Мы ежегодно вырабатываем 43 миллиарда киловатт (в этом году – 120% к уровню 2016 года). Часть реализуем в Российскую Федерацию, в нынешнем году планируем передать туда 7 миллионов киловатт. У нас огромный потенциал относительно дешевой электроэнергии по меркам мирового пространства, а для иностранных инвесторов это очень привлекательно. Для привлечения финансов и современных производств развиваем СЭЗ «Павлодар», расширяем павлодарский энергоузел, индустриальную зону «Экибастуз». Кстати, в этом городе непосредственно со станции мы можем подать электроэнергию по 7 тенге. Когда я был в Китае, выступал перед предпринимателями с этими цифрами, мне не верили, потому что такой цены нет нигде, – заявил Булат Бакауов.
Аким напомнил, что регион будет делать ставку на развитие нефтехимии, углехимии, сотрудничая в этих направлениях с Китаем и Россией. Безусловно, есть планы по развитию агросектора: в нынешнем году засеяно больше миллиона гектаров, и есть еще свободные земли. Область также продвинулась в вопросе использования тепличных систем.
Кроме того, Булат Бакауов рассказал о перспективе развития оросительных систем: сегодня задействовано 42 тыс. га под орошение, но с учетом особенностей Прииртышья можно увеличить этот показатель в 10 раз.
И, тем не менее, аким откровенно признался, что не доволен, как развивается село.
– Очень много вопросов по поводу сельских населенных пунктов, – сказал Булат Бакауов. – В прошлом году мы начали большую программу по развитию опорных сел. В одном из них – Евгеньевке – провели совещание, показали на примере, каким должно быть село. Его нужно благоустраивать, налаживать водоснабжение, развивать социальные объекты. И такая работа ведется по всему региону.
Но хочется отдачи и от тех, кто там живет и трудится. Сельхозтоваропроизводители нередко предпочитают лишь сезонное растениеводство, естественно, в таких случаях местное население полгода сидит без работы. Поэтому важно сделать ставку и на круглогодичное животноводство, и, что еще более важно, на переработку.
И вроде бы у малого и среднего бизнеса сегодня есть самые разные программы господдержки для развития своего дела, например, для микрокредитования МСБ в сельской местности Павлодарской области из республиканского бюджета выделено 1,8 млрд тенге. Но зачастую все ограничивается мелкой пекарней или сепаратором. Так что акимам на местах, отделам развития предпринимательства предстоит еще много работать в этом направлении.
Не оставил без внимания Булат Бакауов и вопросы логистики, напомнив, что продолжается строительство трассы Центр – Восток, в области в нынешнем году будут ремонтировать или реконструировать 573 км автомобильных дорог республиканского значения и 520 км местных транспортных артерий. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено порядка 70 млрд тенге.
– Я прежде приводил пример, что мы построим водопроводы общей протяженностью, равной расстоянию от Павлодара до Омска, что касается дорог, наши планы равносильны расстоянию от Павлодара до Тюмени, – подчеркнул аким.
Не менее амбициозные цели по строительству жилья – 300 тыс. квадратов. Такой показатель последний раз фиксировали в 1991 году.
В ГОД ЭКОЛОГИИ
«Казахстанская правда» уже писала о том, что по инициативе главы региона в Павлодарском Прииртышье проходит Год экологии, и по опросам населения эта тема едва ли не главная в области. В некоторой степени подтвердили это и вопросы журналистов.
Булат Бакауов постарался расставить акценты, например, заверил, что при строительстве новых объектов всегда учитывают экологическую составляющую. Если это касается вынужденной вырубки зеленых насаждений, то важно обойтись минимальными потерями и восстановить пятикратно то, что утрачено. Когда создаются новые промпредприятия, то происходит это согласно современным технологиям.
– Я тоже павлодарец, живу в этом городе, и мне далеко небезразлично, каким воздухом мы дышим, – подчеркнул Булат Бакауов. – Лично держу на постоянном контроле проблему выбросов, мы работаем с нашими промышленными гигантами. Заводы переходят на фильтры современной модификации, обеспечивающие на 90 с лишним процентов улавливание выбросов. Взять ЕЭК: последние 2 блока их станции оборудованы именно такими фильтрами. Если же говорить о новых производствах алюминиевого кластера, то и тут пойдем по пути внедрения современных, а значит, экологичных проектов. К примеру, когда китайские партнеры будут ставить новую линию электролизного завода, способную увеличить производство алюминия вдвое, они по договоренности завезут самую современную и «чистую» технологию.
Беспокоят павлодарцев и накопившиеся в северо-восточной и юго-восточной окраинах города золоотвалы крупных предприятий и ТЭЦ, впрочем, не менее остро эта проблема стоит для Аксу и Экибастуза. Аким области отметил, что рассматриваются разные способы решения этих вопросов, что-то уже делается, например, в Экибастузе сырье из отвалов идет на выпуск кирпича, на Аксуском заводе ферросплавов используют похожие технологии.
Но есть и трудности – владельцами отходов остаются предприятия, поэтому к переработке такого вторсырья сторонним участникам не всегда есть доступ. Тем не менее ведутся переговоры с европейскими и китайскими компаниями, готовыми инвестировать в строительство предприятий по переработке золоотвалов.
Но если уж не получается пустить в оборот отходы, важно сделать, чтобы они были безопасными. Булат Бакауов сам напомнил о ситуации с пригородом Аксу, где в прошлом году ветер гнал с золоотвала ЕЭК пыльные бури на населенный пункт. Сейчас все приведено в норму, и предприятие гарантирует, что проблем больше не будет.
В целом по области на экологические проекты (от установки фильтров до озеленения) выделено 12 млрд тенге – это средства самих компаний, загрязняющих окружающую среду.
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ
Говорилось на встрече и о точечных проектах – что появится в городах и селах в ближайшее время. В числе прочего немало и спортивных объектов. Например, в Павлодаре решили вместо триатлонной базы построить новый ледовый дворец. Потребность в нем очевидна.
– Наши дети в ледовых секциях занимаются с 6 утра, и дворец «Астана» занят до 24 часов, каток «Батырмола» также загружен. Когда мы недавно пообщались с тренерами, решили, что вместо триатлонной базы построим новый хоккейный раскаточный дворец. Уже определена строительная компания, заехали подрядчики. В нынешнем году должны этот дворец сдать, – пообещал Булат Бакауов. – Радует и тот интерес, который проявляют к детскому спорту павлодарские родители – по 30–40 человек ждут своих детей после тренировки в раздевалках. Поэтому в прошлом году мы выделяли 100 миллионов тенге на детский хоккей, продолжим обеспечивать средствами и в этом.
Для развития детского футбола в области построят 10 полноразмерных полей с искусственным покрытием – в прошлом году появилось 5 таких объектов, пригласят специалистов из Европы. Конечно, важно, чтобы дети тянулись за профессиональными командами, чтобы те были ориентирами для молодежи как в футболе, так и в хоккее. Поэтому область выделяет средства для профклубов. Например, бюджет ФК «Иртыш» в этом сезоне составляет 2,3 млрд тенге. 1,2 млрд из них – бюджетные, остальные – спонсорские средства. И все же, говоря о футболе, аким области заверил о неизменности своей позиции в отношении легионеров.
– Мы должны растить свою смену, я больше склонен к тому, чтобы играли наши ребята, в то же время мы не можем без легионеров, – считает аким области. – Классику игры будет некому показать. Того числа легионеров, которое закупили, достаточно. Мы серьезно наблюдали за первой игрой с Актобе, где нет ни одного легионера – «Иртыш» напряженно ее выиграл, над этим стоит подумать.
В числе спортобъектов, которые с нетерпением ждут жители области, – канатная дорога в Баянаульском районе. Строить местный горнолыжный курорт начали еще в прошлом году, обещали сдать в ноябре-декабре, но... не получилось.
– На самом деле – это давняя мечта всех павлодарцев. В прошлом году вплотную занялись вопросом, нашли финансы, купили канатную дорогу, бывшую в употреблении... Наняли проектную компанию, подрядную организацию, которая имеет опыт строительства на наших лыжных курортах внутри Казахстана, – это специалисты из Словении, и начали строительство уже глубокой осенью, – сообщил Булат Бакауов.
Глава региона отметил, что словенский подрядчик оказался принципиальным и не стал ускорять строительство, действовал строго по нормативам, ожидал всех лабораторных исследований, проводимых при бетонных работах, и такой подход – правильный. К тому же Булат Бакауов во время отпуска посетил популярный курорт Азербайджана – Габалу, чтобы изучить тамошний опыт, но в текущем году из-за отсутствия снега он не работал.
Сейчас, вновь по настоянию подрядчика, необходимо купить новый пульт управления для баянаульской канатки, за лето там успеют обустроить сферу услуг силами частного бизнеса, так что к зимнему сезону курорт полноценно и без неоправданной спешки заработает.
А вот для обновления центральной набережной Павлодара были названы другие сроки – к 1 июня здесь должны завершить возведение большой сцены с амфитеатром, концерты выходного дня начнутся буквально с субботы 2 июня. А к Дню Астаны в город на Иртыше решили пригласить итальянского певца Тото Кутуньо – об этих планах Булат Бакауов говорил давно, когда только обсуждали проекты реконструкции объекта. Впрочем, павлодарцы могут высказывать свои предложения о том, каких звезд эстрады они хотят видеть на сцене.
Но набережная привлекает горожан не только концертами, она давно стала излюбленным местом отдыха. В планах властей довести ее протяженность до 6 км. Она и сейчас довольно длинная – более 4 км, но важно привести в порядок все, что возможно.
В первую очередь речь идет об уникальном палеонтологическом памятнике Гусиный перелет, который прилегает к благоустроенному участку и в то же время долгие годы размывается Иртышом и талыми водами. На благоустройство участка берега длиной 1,8 км (от так называемой новой набережной до железнодорожного моста) в нынешнем году нашли 500 млн тенге. По словам Булата Бакауова, здесь проведут отвод воды, установку дренажа, берегоукрепление, в следующем году объект завершат. К той части, которая относится к палеонтологическому памятнику, отнесутся максимально бережно.
Безусловно, в одной газетной публикации невозможно затронуть все темы, которые обсуждал аким Павлодарской области с журналистами, поэтому часть этих вопросов станет поводом для отдельных материалов.