​Открытый диалог с акимом

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ

Брифинг, который впервые транс­лировался в прямом эфире телеканала Ertys, состоялся спустя 2 года после назначения Булата Бакауова на должность главы региона. Несмотря на то что он довольно часто встречается с представителями СМИ во время поездок и мероприятий, вопросов к нему оказалось много – около полусотни. И задали бы больше, но диалог и так затянулся на несколько часов. Кроме того, в студию телеканала и на WhatsApp-номер акима поступило больше 300 обращений от жителей области, на которые власти обещали отреагировать максимально оперативно.

В прошлом году регион улучшил свои позиции практически по всем экономическим показателям, общий рост экономики сос­тавил 5,4%. Это хороший задел для дальнейшего развития. Во время брифинга Булат Бакауов рассказал, каким он видит будущее Павлодарской области, и подчеркнул, что главную ставку в вопросе привлечения инвестиций он делает на дешевую элект­роэнергию.

– Мы ежегодно вырабатываем 43 миллиарда киловатт (в этом году – 120% к уровню 2016 года). Часть реализуем в Российскую Федерацию, в нынешнем году планируем передать туда 7 миллионов киловатт. У нас огромный потенциал относительно дешевой электроэнергии по меркам мирового пространства, а для иностранных инвесторов это очень привлекательно. Для прив­лечения финансов и современных производств развиваем СЭЗ «Павлодар», расширяем павлодарский энергоузел, индустриальную зону «Экибастуз». Кстати, в этом городе непосредственно со станции мы можем подать электроэнергию по 7 тенге. Когда я был в Китае, выступал перед предпринимателями с этими цифрами, мне не верили, потому что такой цены нет нигде, – заявил Булат Бакауов.

Аким напомнил, что регион будет делать ставку на развитие нефтехимии, углехимии, сотрудничая в этих направлениях с Китаем и Россией. Безусловно, есть планы по развитию агросектора: в нынешнем году засеяно больше миллиона гектаров, и есть еще свободные земли. Область также продвинулась в вопросе использования тепличных систем.

Кроме того, Булат Бакауов рассказал о перспективе развития оросительных систем: сегодня задействовано 42 тыс. га под орошение, но с учетом особенностей Прииртышья можно увеличить этот показатель в 10 раз.

И, тем не менее, аким откровенно признался, что не доволен, как развивается село.

– Очень много вопросов по поводу сельских населенных пунктов, – сказал Булат Бакауов. – В прошлом году мы начали большую программу по развитию опорных сел. В одном из них – Евгеньевке – провели совещание, показали на примере, каким должно быть село. Его нужно благоустраивать, налаживать водоснабжение, развивать социальные объекты. И такая работа ведется по всему региону.

Но хочется отдачи и от тех, кто там живет и трудится. Сельхозтоваропроизводители нередко предпочитают лишь сезонное растениеводство, естественно, в таких случаях местное население полгода сидит без работы. Поэтому важно сделать ставку и на круглогодичное животноводство, и, что еще более важно, на переработку.

И вроде бы у малого и среднего бизнеса сегодня есть самые разные программы господдерж­ки для развития своего дела, нап­ример, для микрокредитования МСБ в сельской местности Павлодарской области из респуб­ликанского бюджета выделено 1,8 млрд тенге. Но зачастую все ограничивается мелкой пекарней или сепаратором. Так что акимам на местах, отделам развития предпринимательства предстоит еще много работать в этом направлении.

Не оставил без внимания Булат Бакауов и вопросы логистики, напомнив, что продолжается строительство трассы Центр – Восток, в области в нынешнем году будут ремонтировать или реконструи­ровать 573 км автомобильных дорог республиканского значения и 520 км местных транспортных артерий. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено порядка 70 млрд тенге.

– Я прежде приводил пример, что мы построим водопроводы общей протяженностью, равной расстоянию от Павлодара до Омска, что касается дорог, наши планы равносильны расстоянию от Павлодара до Тюмени, – подчеркнул аким.

Не менее амбициозные цели по строительству жилья – 300 тыс. квадратов. Такой показатель последний раз фиксировали в 1991 году.

В ГОД ЭКОЛОГИИ

«Казахстанская правда» уже писала о том, что по инициативе главы региона в Павлодарском Прииртышье проходит Год экологии, и по опросам населения эта тема едва ли не главная в области. В некоторой степени подтвердили это и вопросы журналистов.

Булат Бакауов постарался расставить акценты, например, заверил, что при строительстве новых объектов всегда учитывают экологическую составляющую. Если это касается вынужденной вырубки зеленых насаждений, то важно обойтись минимальными потерями и восстановить пятикратно то, что утрачено. Когда создаются новые промпредприя­тия, то происходит это согласно современным технологиям.

– Я тоже павлодарец, живу в этом городе, и мне далеко небезразлично, каким воздухом мы дышим, – подчеркнул Булат Бакауов. – Лично держу на постоянном контроле проблему выбросов, мы работаем с нашими промышленными гигантами. Заводы переходят на фильтры современной модификации, обеспечивающие на 90 с лишним процентов улавливание выбросов. Взять ЕЭК: последние 2 блока их станции оборудованы именно такими фильтрами. Если же говорить о новых производствах алюминиевого кластера, то и тут пойдем по пути внедрения современных, а значит, экологичных проектов. К примеру, когда китайские партнеры будут ставить новую линию электролизного завода, способную увеличить производство алюминия вдвое, они по договоренности завезут самую современную и «чистую» технологию.

Беспокоят павлодарцев и накопившиеся в северо-восточной и юго-восточной окраинах города золоотвалы крупных предприя­тий и ТЭЦ, впрочем, не менее остро эта проблема стоит для Аксу и Экибастуза. Аким области отметил, что рассматриваются разные способы решения этих вопросов, что-то уже делается, например, в Экибастузе сырье из отвалов идет на выпуск кирпича, на Аксуском заводе ферросплавов используют похожие технологии.

Но есть и трудности – владельцами отходов остаются предприятия, поэтому к переработке такого вторсырья сторонним участникам не всегда есть доступ. Тем не менее ведутся переговоры с европейскими и китайскими компаниями, готовыми инвестировать в строительство предприятий по переработке золоотвалов.

Но если уж не получается пустить в оборот отходы, важно сделать, чтобы они были безопасными. Булат Бакауов сам напомнил о ситуации с пригородом Аксу, где в прошлом году ветер гнал с золоотвала ЕЭК пыльные бури на населенный пункт. Сейчас все приведено в норму, и предприятие гарантирует, что проблем больше не будет.

В целом по области на экологические проекты (от установки фильтров до озеленения) выделено 12 млрд тенге – это средства самих компаний, загрязняющих окружающую среду.

ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ

Говорилось на встрече и о точечных проектах – что появится в городах и селах в ближайшее время. В числе прочего немало и спортивных объектов. Например, в Павлодаре решили вместо триатлонной базы построить новый ледовый дворец. Потребность в нем очевидна.

– Наши дети в ледовых секциях занимаются с 6 утра, и дворец «Астана» занят до 24 часов, каток «Батырмола» также загружен. Когда мы недавно пообщались с тренерами, решили, что вместо триатлонной базы построим новый хоккейный раскаточный дворец. Уже определена строительная компания, заехали подрядчики. В нынешнем году должны этот дворец сдать, – пообещал Булат Бакауов. – Радует и тот интерес, который проявляют к детскому спорту павлодарские родители – по 30–40 человек ждут своих детей после тренировки в раздевалках. Поэтому в прошлом году мы выделяли 100 миллио­нов тенге на детский хоккей, продолжим обеспечивать средствами и в этом.

Для развития детского футбола в области построят 10 полноразмерных полей с искусственным покрытием – в прошлом году поя­вилось 5 таких объектов, приг­ласят специалистов из Европы. Конечно, важно, чтобы дети тянулись за профессиональными командами, чтобы те были ориентирами для молодежи как в футболе, так и в хоккее. Поэтому область выделяет средства для профклубов. Например, бюджет ФК «Иртыш» в этом сезоне сос­тавляет 2,3 млрд тенге. 1,2 млрд из них – бюджетные, остальные – спонсорские средства. И все же, говоря о футболе, аким области заверил о неизменности своей позиции в отношении легионеров.

– Мы должны растить свою смену, я больше склонен к тому, чтобы играли наши ребята, в то же время мы не можем без легио­неров, – считает аким области. – Классику игры будет некому показать. Того числа легионеров, которое закупили, достаточно. Мы серьезно наблюдали за первой игрой с Актобе, где нет ни одного легионера – «Иртыш» напряженно ее выиграл, над этим стоит подумать.

В числе спортобъектов, которые с нетерпением ждут жители области, – канатная дорога в Баянаульском районе. Строить местный горнолыжный курорт начали еще в прошлом году, обе­щали сдать в ноябре-декабре, но... не получилось.

– На самом деле – это давняя мечта всех павлодарцев. В прошлом году вплотную занялись вопросом, нашли финансы, купили канатную дорогу, бывшую в употреблении... Наняли проектную компанию, подрядную организацию, которая имеет опыт строительства на наших лыжных курортах внутри Казахстана, – это специалисты из Словении, и начали строительство уже глубокой осенью, – сообщил Булат Бакауов.

Глава региона отметил, что словенский подрядчик оказался принципиальным и не стал ускорять строительство, действовал строго по нормативам, ожидал всех лабораторных исследований, проводимых при бетонных работах, и такой подход – правильный. К тому же Булат Бакауов во время отпуска посетил популярный курорт Азербайджана – Габалу, чтобы изучить тамошний опыт, но в текущем году из-за отсутствия снега он не работал.

Сейчас, вновь по настоянию подрядчика, необходимо купить новый пульт управления для баянаульской канатки, за лето там успеют обустроить сферу услуг силами частного бизнеса, так что к зимнему сезону курорт полноценно и без неоправданной спешки заработает.

А вот для обновления центральной набережной Павлодара были названы другие сроки – к 1 июня здесь должны завершить возведение большой сцены с амфитеат­ром, концерты выходного дня начнутся буквально с субботы 2 июня. А к Дню Астаны в город на Иртыше решили пригласить итальянского певца Тото Кутуньо – об этих планах Булат ­Бакауов говорил давно, когда только обсуж­дали проекты реконструкции объекта. Впрочем, павлодарцы могут высказывать свои предложения о том, каких звезд эстрады они хотят видеть на сцене.

Но набережная привлекает горожан не только концертами, она давно стала излюбленным местом отдыха. В планах властей довести ее протяженность до 6 км. Она и сейчас довольно длинная – более 4 км, но важно привести в порядок все, что возможно.

В первую очередь речь идет об уникальном палеонтологическом памятнике Гусиный перелет, который прилегает к благоустроенному участку и в то же время долгие годы размывается Иртышом и талыми водами. На благоустройство участка берега длиной 1,8 км (от так называемой новой набережной до железнодорожного моста) в нынешнем году нашли 500 млн тенге. По словам Булата Бакауова, здесь проведут отвод воды, установку дренажа, берегоукрепление, в следующем году объект завершат. К той части, которая относится к палеонтологическому памятнику, отнесутся максимально бережно.

* * *

Безусловно, в одной газетной публикации невозможно затронуть все темы, которые обсуждал аким Павлодарской области с журналистами, поэтому часть этих вопросов станет поводом для отдельных материалов.