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Отличились кадеты

Казахстанские спортс­мены выиграли две медали на чемпионате мира по таэквондо среди кадетов, который проходит в эти дни в столице Болгарии – Софии.

Так, в весовой категории до 29 кг казахстанка Ярина Пуганцова стала серебряным медалистом турнира. А в турнире среди участников с лимитом до 33 кг бронзовым призером стал Нурперзент Саматулы.

Напомним, что сборная Казах­стана по таэквондо (кадеты) перед первенством планеты провела совместные учебно-тренировочные сборы со спортсменами из Саудовской Аравии и ОАЭ, а по их окончании отправилась в Европу.

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