Отличная мотивация

В минувшую пятницу на лыжной базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы состоялся массовый лыжный забег. Мероприятие прошло в поддержку участников Национальной сборной IV зимних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Канвондо. А приятным сюрпризом стал тот факт, что в тот же день юным спорт­сменам девяти спортивных школ области вручили новенькое лыжное снаряжение. Такой подарок в рамках проекта «Лыжня в село» сделал ОФ «Қазақстан халқына». Проект нацелен на развитие и поддержку лыжного спорта в Казах­стане.

Лыжников, готовых к старту, приветствовали аким области Марат Ахметжанов и заместитель председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

– Акмолинская область, славящаяся добрыми традициями зимних видов спорта, должна стать лыжной базой нашей страны. Для этого у нас созданы все условия. Большую помощь нам оказал ОФ «Қазақстан халқына», выделивший внушительные средства на лыжный инвентарь в количестве более 700 пар, – сказал глава региона.

– Лыжные комплекты приобретены для детей и подростков спортивных школ Кокшетау и Степногорска, а также семи районов Акмолинской области. Мы надеемся, что это поможет заинтересовать многих детей, которые захотят стать на лыжи, улучшит подготовку спортивного резерва региона, – отметила Лаззат Чинкисбаева.

Всего в массовом забеге на два километра приняли участие около двухсот человек.