Отличная мотивация Статьи 30 января 2024 г. 1:30 4 Раушан Утеулина ОФ «Қазақстан халқына» выделил более 75 млн тенге на приобретение лыжного инвентаря девяти спортивным школам Акмолинской области. фото пресс-служба облакимата В минувшую пятницу на лыжной базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы состоялся массовый лыжный забег. Мероприятие прошло в поддержку участников Национальной сборной IV зимних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Канвондо. А приятным сюрпризом стал тот факт, что в тот же день юным спортсменам девяти спортивных школ области вручили новенькое лыжное снаряжение. Такой подарок в рамках проекта «Лыжня в село» сделал ОФ «Қазақстан халқына». Проект нацелен на развитие и поддержку лыжного спорта в Казахстане. Лыжников, готовых к старту, приветствовали аким области Марат Ахметжанов и заместитель председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева. – Акмолинская область, славящаяся добрыми традициями зимних видов спорта, должна стать лыжной базой нашей страны. Для этого у нас созданы все условия. Большую помощь нам оказал ОФ «Қазақстан халқына», выделивший внушительные средства на лыжный инвентарь в количестве более 700 пар, – сказал глава региона. – Лыжные комплекты приобретены для детей и подростков спортивных школ Кокшетау и Степногорска, а также семи районов Акмолинской области. Мы надеемся, что это поможет заинтересовать многих детей, которые захотят стать на лыжи, улучшит подготовку спортивного резерва региона, – отметила Лаззат Чинкисбаева. Всего в массовом забеге на два километра приняли участие около двухсот человек. #Спорт #Акмолинская область #Қазақстан халқына #лыжи #инвентарь