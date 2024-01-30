Отличная мотивация

Статьи
4
Раушан Утеулина

ОФ «Қазақстан халқына» выделил более 75 млн тенге на приобретение лыжного инвентаря девяти спортивным школам Акмолинской области.

фото пресс-служба облакимата

В минувшую пятницу на лыжной базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы состоялся массовый лыжный забег. Мероприятие прошло в поддержку участников Национальной сборной IV зимних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Канвондо. А приятным сюрпризом стал тот факт, что в тот же день юным спорт­сменам девяти спортивных школ области вручили новенькое лыжное снаряжение. Такой подарок в рамках проекта «Лыжня в село» сделал ОФ «Қазақстан халқына». Проект нацелен на развитие и поддержку лыжного спорта в Казах­стане.

Лыжников, готовых к старту, приветствовали аким области Марат Ахметжанов и заместитель председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

– Акмолинская область, славящаяся добрыми традициями зимних видов спорта, должна стать лыжной базой нашей страны. Для этого у нас созданы все условия. Большую помощь нам оказал ОФ «Қазақстан халқына», выделивший внушительные средства на лыжный инвентарь в количестве более 700 пар, – сказал глава региона.

– Лыжные комплекты приобретены для детей и подростков спортивных школ Кокшетау и Степногорска, а также семи районов Акмолинской области. Мы надеемся, что это поможет заинтересовать многих детей, которые захотят стать на лыжи, улучшит подготовку спортивного резерва региона, – отметила Лаззат Чинкисбаева.

Всего в массовом забеге на два километра приняли участие около двухсот человек.

#Спорт #Акмолинская область #Қазақстан халқына #лыжи #инвентарь

Популярное

Все
Дайте лед!
Арендное жилье для работаю­щей молодежи выдали в Шымкенте
Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске
От Китая до Франции
Чтобы старость была в радость
Переходя на личности
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На грани остановки
Будем честны друг с другом
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
На участке голанского преткновения
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Ставил деньги – проиграл жизнь
Авоська от кутюр
Напал на школьницу
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Электрошок из банка
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)

Читайте также

Переходя на личности
Чтобы старость была в радость
От Китая до Франции
Альянс теории и практики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]