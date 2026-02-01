В департаменте полиции Алматы сделали заявление касательно распространения в Казнете ложной информации о том, что в тексте проекта новой Конституции якобы отменён запрет на продажу земель иностранным гражданам, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан» , - говорится в сообщении ДП Алматы.

По информации алматинской полиции, факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку. Постановлением районного административного суда города Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечён к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 МРП.



В ДП Алматы напомнили, что распространение недостоверной информации в публичном пространстве влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, и призывает граждан и представителей медиасообщества пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации.