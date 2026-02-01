«Отмена запрета на продажу земли иностранцам»: полиция Алматы сделала заявление

Закон и Порядок
99

В департаменте полиции Алматы сделали заявление касательно распространения в Казнете ложной информации о том, что в тексте проекта новой Конституции якобы отменён запрет на продажу земель иностранным гражданам, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан», - говорится в сообщении ДП Алматы.

По информации алматинской полиции, факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку. Постановлением районного административного суда города Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечён к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 МРП.

В ДП Алматы напомнили, что распространение недостоверной информации в публичном пространстве влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, и призывает граждан и представителей медиасообщества пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации.

#фейк #продажа #земля #конституция

Популярное

Все
Совещание по цифровизации провели в МВД
«Отмена запрета на продажу земли иностранцам»: полиция Алматы сделала заявление
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Буханка хлеба по 70 тенге
Южный циклон несет осадки в Казахстан
Для досуга и занятий спортом
У хозяев приз «За лучшую технику»
Экспорт растительных масел из Казахстана продолжает расти
Персональная доля национального богатства
120-летие Ахмета Жубанова отметили концертом в Алматы
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Железная Анна
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Более 500 сел подключили к спутниковому интернету в Казахстане
«Кайрат» отправился в Англию на Лигу чемпионов
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Курьеров обманывали в Уральске
В Алматы приступили к демонтажу незаконного ЖК
Золото и деньги на 4 млн тенге вынесла карманница из автобу…
В Астане вынесли приговор организаторам незаконного визовог…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]