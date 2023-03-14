Отойти от шаблонной работы при реализации молодежной политики призвал Смаилов

Правительство, Общество
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Сегодня доля неработающих и неучащихся молодых людей превышает 6% от их общего числа. Ее намерены сократить до 3,5%.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

На заседании Правительства Алихан Смаилов обозначил основные приоритеты в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали доложил, что одним из ключевых направлений Концепции является профессиональное развитие сельской молодежи, в частности, реализация ее потенциала через предпринимательство и обретение рабочей квалификации. В рамках этого до 2029 года планируется трудоустроить порядка миллиона человек, а также охватить молодых людей в селах курсами повышения цифровой грамотности и социальными услугами.

Вместе с тем продолжится работа с неустроенной молодежью (категория NEET) в городах. Так, на постоянной основе будет проводиться мониторинг их социального положения и самочувствия. Вовлекать данную категорию молодежи в продуктивную занятость планируется посредством расширения доступа к высшему образованию, профориентационной работы, финансовой поддержки бизнес-инициатив и других мер.

Кроме того, будет продолжен процесс по увеличению доли молодых людей в представительных органах власти и на государственной службе, а также вовлечению их в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы. Параллельно с этим планируется реализация мер в области патриотического воспитания, популяризации здорового образа жизни, развития креативных кластеров в Астане, Алматы и Шымкенте, совершенствования работы центров поддержки семьи, цифровизации госуслуг для молодежи и т.д.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что одним из основных приоритетов государственной политики является поддержка молодых казахстанцев. В этой связи принятие Концепции должно дать новый импульс развитию данного направления.

«В первую очередь необходимо системно подойти к трудоустройству молодежи. В Концепции запланирован охват 2,3 млн молодых людей трудоустройством. Это очень важный аспект, который должен быть реализован максимально эффективно», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что государством выделяются значительные ресурсы на реализацию проектов и программ для молодежи, поэтому расширение их охвата будет содействовать снижению количества неработающих и неучащихся – категории NEET.

По словам главы Правительства, доля такой молодежи в стране сегодня составляет более 6%. Самые высокие показатели NEET наблюдаются в Улытауской (12,6%), Восточно-Казахстанской (10,8%) и Карагандинской (9,2%) областях.

«В Концепции поставлена задача по снижению доли такой молодежи по республике до 3,5%, но для этого не получится работать «по шаблону». Нужно максимально гибко подходить к специфике работы с молодежью в каждом регионе. Более того, нужно постоянно работать над улучшением мер поддержки молодежи», — отметил премьер.

Алихан Смаилов указал, что Министерству информации и общественного развития совместно с акиматами регионов нужно усилить информационную работу и «буквально дойти до каждого молодого человека, особенно в селах и категории NEET».

«Каждый должен увидеть свой шанс к успеху, найти работу, повысить профессиональный уровень», – подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр высказался о необходимости обеспечить четкую координацию деятельности молодежных ресурсных центров и закрепить конкретные задачи и KPI за их руководителями. По его словам, центры должны стать одним из важнейших звеньев в работе с молодежью – на местах предлагать пути решения озвучиваемых проблем.

В заключение глава Правительства отметил важность дальнейшей поддержки волонтерского движения, в том числе за счет расширения сфер вовлечения волонтеров, запуска новых проектов и акций.

«Особое внимание следует уделять нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде спорта и здорового образа жизни», — сказал Смаилов.

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