Такое мнение прозвучало на форуме «Ауыл әйелі: бірлік, даму, болашақ», прошедшем в селе Узынагаш Алматинской области. Конференция, организованная Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с партией «Ауыл» и акиматом Алматинской области, собрала свыше 300 представительниц прекрасной половины человечества.

В ходе форума обсуждались вопросы сохранения семейных ценностей, популяризации рабочих профессий, пути решения социальных проблем на селе.

Как отметил заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев, сельские женщины – основа стабильности и развития страны. Они – труженицы, вносящие весомый вклад в экономический рост. В частности, женщины возглавляют 35% предприятий малого и среднего бизнеса региона. В сферах образования и медицины доля руководителей женского пола достигает 80%.

– Нужно помнить: наше будущее – в руках женщин, – подчеркнул Гани Майлыбаев. – Милосердие, человечность, трудолюбие и другие хорошие качества прививаются детям матерями. Именно от женщин зависят основы воспитания будущего поколения, передача опыта и знаний, сохранение обычаев и культурных традиций народа. На фундаменте семейных ценностей строится благополучное общество.

По словам члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Айгерим Сарсенбаевой, женщины – опора каждого сельского округа республики. Они несут большой груз ответственности, являясь не только хранительницами семейного очага, но и занимаясь подсобным хозяйством, бизнесом, общественной деятельностью. Нужно, чтобы каждая сельская женщина была услышана, а ее труд по достоинству оценен.

По общему мнению выступавших, необходимо укрепить лидерский потенциал женщин в сельской местности, государство должно поддерживать их стремление к открытию собственных предприятий. В ходе пленарного заседания представители областного управления предпринимательства ознакомили участников с условиями получения государственных грантов и льготных кредитов для развития малого и среднего бизнеса. Управление координации занятости представило механизмы социальной поддержки женщин.

Участницы встречи поделились успешным опытом, презентовав свои достижения в разных сферах. К примеру, жительница отдаленного Райымбекского района Ляззат Ботабекова в начале 2000-х взяла в управление заброшенное угольное месторождение Ойкарагай. Сегодня ее предприятие добывает до 40 тыс. тонн угля в год, обеспечивая сельчан топливом на зиму.

Значительный вклад в решение проблем безработных сельских женщин вносит Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района. По словам его директора Бакытгуль ­Ельчибаевой, в 2010 году был ­создан сельхозкоо­ператив «Шелек фермерлерi», участников которого бесплатно обучили навыкам земледелия, овощеводства, агрохимии. Поч­ти половина членов структуры – женщины-домохозяйки, построившие теплицы на приусадебных участках. Ежегодно сельчанки выращивают богатые урожаи огурцов, помидоров и другой продукции.

К слову, в рамках форума состоялась выставка сельскохозяйственных товаров и изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных сельскими женщинами. По итогам встречи все озвученные предложения и проблемные вопросы будут включены в аналитико-эксперт­ный план работы Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике и представлены на рассмотрение центральным государственным органам.