Отстояли права покупателей

Покупка биологически активных добавок для жительницы Талдыкоргана обернулась затяжным спором с продавцом, и конфликт едва не дошел до суда.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Потребительница приобрела продукцию на сумму 46 747 тенге, однако позже поняла, что товар ей не подходит, и решила оформить возврат. Но продавец категорически отказался возвращать деньги, мотивируя это тем, что «добавки относятся к лекарственным средствам, которые, согласно закону, возврату и обмену не подлежат».

Покупатель не согласилась с таким аргументом и обратилась за помощью в областной департамент торговли и защиты прав потребителей. Здесь ей разъяс­нили нормы действующего законодательства. Позиция продавца была юридически неграмотной. БАДы в нашей стране не приравниваются к лекарственным препаратам. На них распространяются общие правила возврата непродовольственных товаров. И потребитель имеет право вернуть или обменять товар надлежащего качества в течение 14 дней, если сохранены его товарный вид, упаковка и пломбы.

Юристы департамента помог­ли гражданке составить официальную досудебную претензию. Осознав серьезность ситуации и неизбежность проигрыша в суде, предприниматель решил не доводить дело до разбирательства и добровольно вернул клиентке деньги в полном объеме.

Этот инцидент – лишь часть работы по защите прав потребителей в области Жетысу. Эксперты отмечают рост правовой грамотности населения и делятся другими успешными кейсами.

Например, еще одна жительница Талдыкоргана купила через Instagram дубленку за 250 тыс. тенге. Вещь не подошла по размеру, а продавец соглашался только на обмен. И лишь после вмешательства правозащитников покупательнице вернули деньги.

Другой случай связан с изготовлением кухонного гарнитура. Женщина оформила рассрочку на сумму 330 тыс. тенге на его приобретение, однако предприниматель, взявший заказ на гарнитур, не выполнил его ни за месяц, ни за три. Деньги пришлось возвращать через суд.

Наибольшее количество обращений традиционно приходится на сферу розничной торговли, отмечают в департаменте торговли и защиты прав потребителей. Основные проблемы у заявителей связаны с отказами предпринимателей в обмене и возврате товаров, размещением незаконных табличек «Товар возврату и обмену не подлежит», реализацией некачественной продукции, а также затягиванием сроков ремонта чего-либо.