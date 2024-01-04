Оттачивая мастерство

Военные учения, боевые стрельбы, тренировки и прак­тические занятия направлены на совершенствование боеготовности и боеспособности под­разделений, системы комп­лектования армии и развитие территориальных войск. Всего на территории Казахстана прошло шесть международных учений. При этом наши военнослужащие приняли участие в 24 учениях и соревнованиях в других странах.

Высокий уровень тактико-специальной подготовки продемонстрировали казахстанские военнослужащие в ходе многонационального боевого учения «Кыш-2023», проведенного в турецкой провинции Карс на полигоне «Акбала». В нем участвовали воинские контингенты Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Турции и Узбекистана.

В совместных тактических учениях «Хазри-2023» в Азербайджане были задействованы ракетно-артиллерийские корабли «Сарыарка», «Орал» и гидрографическое судно «Жайык». Учения в азербайджанском секторе Кас­пийского моря способствовали взаимному обмену опытом между военнослужащими обеих стран.

В тактико-специальном учении «Калкан-2023» на горном полигоне «Ангрен» в Узбекистане с казахстанской стороны участвовали подразделения армейской, военно-транспортной авиации, а также специалисты Центра парашютной подготовки. За активной фазой учения наблюдал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества с воинскими контингентами государств – членов ОДКБ были проведены совместные учения «Взаимодействие-2023» и специальные учения «Поиск-2023» на территории Беларуси. С участием военных летчиков обеих стран и военнослужащих Десантно-штурмовых войск Казахстана состоялось совместное казахстанско-индийское учение «КазИнд-2023».

Для реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению межведомственной координации, налаживанию оперативной и военно-технической совместимости силовых структур на полигоне в области Жетысу прошли тактические учения с подразделениями Десантно-штурмовых войск и учение «Бекет-2023». На полигонах «Шығыс», «Ново-Ахмирово», «Изенды» и «Спасск» в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областях прошло оперативно-тактическое командно-штабное учение «Шығыс-2023». В них были задействованы около 5 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

За ходом стратегических командно-штабных учений «Батыл тойтарыс-2023», состоявшихся на учебном полигоне «Берег», наблюдал Президент РК – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев. Одновременно в акватории Каспийского моря Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность важных объектов. Совместные учебно-боевые задачи выполнялись также на полигонах в Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Абай.

В рамках мероприятий мобилизационной подготовки были проведены учения с воинскими частями РгК «Юг» и департаментом по делам обороны Жамбылской области, командно-штабные мобилизационные учения с управлением бригад территориальной обороны Павлодарской, Мангистауской областей и города Алматы.

В целом в Вооруженных силах проведено около тысячи мероприятий боевой подготовки, более 16 тыс. занятий по вождению боевых машин и свыше 40 тыс. боевых стрельб. Все они были направлены на повышение полевой выучки личного состава и боевого слаживания подраз­делений.