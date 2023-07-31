Отца обвинили в изнасиловании троих детей в Акмолинской области – реакция полиции и Минпросвещения

В Акмолинской области бабушка заявила об изнасиловании отцом своих троих детей. Полиция ведет расследование, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

В посте президента фонда «НеМолчиkz» Дины Смаиловой в Instagram говорится: «Село Старый Колутон, Астраханский район. Родители пьющие, детей насилует отец. Данную информацию сообщила бабушка детей волонтерам!» – говорится в посте.

По факту, изложенному в посте, отдел полиции Астраханского района начал досудебное производство по части 2 уголовной статьи «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

«В отношении троих несовершеннолетних детей 2012, 2014, 2016 годов рождения проведено медицинское освидетельствование, в ходе которого каких-либо телесных повреждений, рубцов, шрамов, синяков, повреждений в области половых органов не обнаружено. Вместе с тем в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы», – отметили в ДП Акмолинской области.

Как следует из комментария Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, на месте помимо полиции побывал и руководитель отдела образования. Ведомство взяло вопрос на контроль.