Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика

Общество
5

Мама ученика отметила, что сын с раннего возраста проявляет ответственность, строго придерживается принципов справедливости и активно отстаивает свою позицию, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

28 ноября руководство департамента полиции посетило среднюю школу №12 Кокшетау для вручения благодарственных писем 10-летнему Алана Колмагорову и его матери Юлии Колмагоровой за активное содействие в раскрытии преступления по горячим следам, сообщает Polisia.kz. Заместитель начальника департамента Азамат Ашимов вручил мальчику почетные грамоты, а также подарки — велосипед и модель патрульного автомобиля, подчеркнув значимость проявленной ответственности и гражданской позиции.

25 ноября на линию "102" поступило сообщение о грубом нарушении правил дорожного движения водителем серого автомобиля. Сообщение поступило от Алана Колмагорова, который, несмотря на юный возраст, подробно указал марку, цвет и государственный номер транспортного средства. Благодаря своевременной информации патрульный экипаж незамедлительно отреагировал, обнаружил и задержал водителя, который впоследствии был установлен как лицо, совершившее угон автомобиля.

В ходе встречи с полицейскими Алан рассказал, что нарушение он заметил вместе с другом, однако решение о звонке в полицию принял самостоятельно, понимая, что действия водителя могли привести к более тяжким последствиям. Мама школьника отметила, что сын с раннего возраста проявляет ответственность, строго придерживается принципов справедливости и активно отстаивает свою позицию.

Сотрудники полиции подчеркнули, что своевременные сообщения граждан, включая несовершеннолетних, имеют важное значение для обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения и предотвращения потенциально опасных ситуаций. Благодарность Алана и его семьи стала подтверждением эффективности взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

#школьник #Кокшетау #автоугонщик

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Общие страницы истории
Кубок мира-2026 от World Boxing
Воспитание защитника Отечества
Книги объединяют народы
Что едят наши дети?
Различают только по погонам
Стартует первый падел-тур
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
О качестве и количестве военных кафедр
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Летописцы эпохи
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Различают только по погонам
В Астане прошёл круглый стол в рамках акции «16 дней без на…
От декларативной демократии к практике участия
Вся жизнь – пример служения Отечеству

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]