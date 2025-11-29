Мама ученика отметила, что сын с раннего возраста проявляет ответственность, строго придерживается принципов справедливости и активно отстаивает свою позицию, передает Kazpravda.kz

28 ноября руководство департамента полиции посетило среднюю школу №12 Кокшетау для вручения благодарственных писем 10-летнему Алана Колмагорову и его матери Юлии Колмагоровой за активное содействие в раскрытии преступления по горячим следам, сообщает Polisia.kz. Заместитель начальника департамента Азамат Ашимов вручил мальчику почетные грамоты, а также подарки — велосипед и модель патрульного автомобиля, подчеркнув значимость проявленной ответственности и гражданской позиции.

25 ноября на линию "102" поступило сообщение о грубом нарушении правил дорожного движения водителем серого автомобиля. Сообщение поступило от Алана Колмагорова, который, несмотря на юный возраст, подробно указал марку, цвет и государственный номер транспортного средства. Благодаря своевременной информации патрульный экипаж незамедлительно отреагировал, обнаружил и задержал водителя, который впоследствии был установлен как лицо, совершившее угон автомобиля.

В ходе встречи с полицейскими Алан рассказал, что нарушение он заметил вместе с другом, однако решение о звонке в полицию принял самостоятельно, понимая, что действия водителя могли привести к более тяжким последствиям. Мама школьника отметила, что сын с раннего возраста проявляет ответственность, строго придерживается принципов справедливости и активно отстаивает свою позицию.

Сотрудники полиции подчеркнули, что своевременные сообщения граждан, включая несовершеннолетних, имеют важное значение для обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения и предотвращения потенциально опасных ситуаций. Благодарность Алана и его семьи стала подтверждением эффективности взаимодействия граждан с правоохранительными органами.