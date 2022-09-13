"Отвечаю на казахском" – Мусин рассказал, как борется с телефонными мошенниками

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в кулуарах после заседания Правительства РК рассказал, что делает, когда ему звонят мошенники, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Да, звонили. У меня элементарный ответ. Я как только получаю такой звонок, отвечаю на казахском языке, и они сразу кладут трубку", – ответил министр на вопрос журналистов, звонили ли ему мошенники.

Он отметил, что его ведомство совместно с телеком-операторами проводят работу по блокировке именно подменных номеров.

"Суть мошенничества именно в том, что звонок идет из заграницы, наши операторы его видят как обычный звонок. Наши номера телефонов выведены в роуминг, оттуда звонок. Это новый вид мошенничества", – сказал Мусин.

Он подчеркнул, что любое мошенничество вне закона, поэтому правоохранительные органы предпринимают соответствующие меры.

"Но в части блокировки именно звонков из роуминга, мы с операторами связи проводим соответствующую работу, меморандум подписан, тестирование определенных технологий уже проведено у двух операторов, не буду называть, чтобы не рекламировать, у них готовность высокая. Третий оператор, у них проводится процедура закупок, мы на них повлиять не можем, это частные операторы. Они соответствующую работу как проведут, мы интегрируем это и введем", – пояснил министр.