Утвержден устав партии «Әділет» – делегаты учредительного съезда проголосовали «ЗА»

Сегодня в Астане начал свою работу учредительный съезд политической партии «Әділет», на котором присутствуют порядка 1 000 делегатов со всех регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz 

Фото организатора

В рамках съезда планируется принятие решений, необходимых для официального начала деятельности партии в соответствии с законодательством Республики Казахстан – утверждение устава и программы, а также определение руководящих органов.

Основными ценностями «Әділет» провозглашаются справедливость, патриотизм, ответственность, трудолюбие и развитие. В своей программе партия подчеркивает, что в основе справедливости лежит принцип «Закона и Порядка».

Партия ставит целью создание условий, при которых любой честный труд в Казахстане – независимо от профессии и формы занятости - будет справедливо и достойно вознаграждаться. Поддерживая курс на всестороннюю модернизацию, «Әділет» выступает за формирование собственной технологической, интеллектуальной и институциональной субъектности страны.

Особое внимание в программных установках уделено укреплению человеческого потенциала через развитие здравоохранения, образования, науки, культуры и креативных индустрий. Партия настаивает на переходе медицины к такой модели, при которой главным станет здоровье человека, а не формальные отчеты, а приоритетом – укрепление первичного звена и достойные условия труда для медиков.

В вопросах государственного устройства партия убеждена, что подлинная конкурентоспособность страны определяется сбалансированным развитием регионов, каждый из которых должен иметь право на справедливое внимание со стороны центра.

На международной арене «Әділет» намерена утверждать статус Казахстана как ответственной средней державы и стабилизирующей силы, способной балансировать глобальные противоречия.

Вместе с тем «Әділет» вводит новый стандарт политической ответственности: практику регулярных публичных отчётов каждой партии перед избирателями по каждому пункту программы, по каждому данному обещанию.

Партия уже запустила цифровую платформу http://www.adilet-partiyasy.kz/ru, которая позволяет подавать заявки на вступление, предлагать инициативы и участвовать в обсуждении общественно значимых вопросов.

Членом партии «Әділет» может быть гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцатилетнего возраста, признающий Устав и Программу, за исключением лиц, которым участие в политических объединениях запрещено законом.

Напомним, 15 апреля инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую партию, а 16 апреля Министерство юстиции РК подтвердило принятие уведомления. Таким образом, учредительный съезд 7 мая является одним из ключевых этапов учреждения организации.

Партия подходит к съезду преодолев порог, требуемый законом в 5 000 членов, составив 9 812 человек. Условие в количестве членов от каждой области и города республиканского значения в не менее 200 человек также соблюдено.

Учредительный съезд имеет значение не только как формальная процедура регистрации, но и как важный шаг в развитии политической культуры участия и укреплении институтов представительной демократии в Казахстане.

