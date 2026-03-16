Ответственность за судьбу страны – дело общее

Референдум
61
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В городе Байконыре голосование по проекту новой Конституции прошло на 11 участках. Всего в списки для голосования были включены 18 622 человека, и активность граждан ощущалась с самого раннего утра.

Фото избирательных участков

К примеру, на участок № 122, расположенный в школе-лицее № 277, люди стали прибывать еще задолго до его открытия. В результате самым первым здесь проголосовал 58-летний Гани Жумабаев, за что удостоился памятного подарка. За приятный сюрприз он поблагодарил участковую комиссию, но подчеркнул: мотивация прийти так рано у него была более серьезная.

– Пришел рано на участок, потому что весь день буду на работе, а не выполнить свой долг как гражданина просто не мог. Считаю очень важным, чтобы казахстанцы принимали участие в таких демократических процедурах и выражали свое мнение по важнейшим для страны вопросам, – сказал Гани Жумабаев.

Приз на участке ждал и пришедшего проголосовать 18-летнего Абдугазиза Сарсенова: как память о первом в его жизни плебисците.

Как сообщила глава участковой комиссии референдума № 122 Гулхан Абдикалиева, всего на участке зарегис­трированы 1 923 избирателя.

– В день референдума для голосую­щих мы создали максимально комфортные условия, – рассказала Гулхан Абдикалиева. – В частности, в фойе школы были организованы места для выступлений артистов художественной самодеятельности. Кроме того, желающие могли принять участие в национальных играх и продемонстрировать свои таланты в конкурсах. В полуюрте наши хозяюшки угощали посетителей национальными напитками и горячими баурсаками. Особенно радовало, когда женщины приходили на голосование в красивых национальных костюмах.

Оживленная атмосфера царила и на участке № 121, разместившемся в средней школе № 273. Здесь голосующих также встречали традиционным шашу, нацио­нальными угощениями (на участке организовали баурсак-пати и шубат-фест), песнями, символичными сувенирами.

– На нашем избирательном участке зарегистрированы 1 657 избирателей, – сообщил глава комиссии Искендир Биесов. – Работа участковой комиссии началась ровно в семь утра после исполнения Государственного гимна. Тайное голосование проводилось в трех оборудованных кабинах. Предусмотрены были условия для людей с ограниченными возможностями здоровья – пандусы, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с использованием шрифта Брайля, приборы освещения, лупы... Также члены участковой комиссии организовали и голосование на дому.

Высокая активность была и на участке № 126, расположенном в российской средней школе № 1 им. Г. Шубникова. Как пояснила председатель участковой комиссии Саламат Алтруева, на ее участке в списках голосующих значатся 1 600 избирателей.

И среди них тоже были те, для кого этот референдум – первый опыт голосования. В их числе – 19-летний студент Ерасыл Набатов.

– Проголосовал впервые в жизни. Признаться, ощущаю большую ответственность и гордость, так как получил право участвовать именно в этом референдуме, на котором решается судьба нашей Конституции и страны. Свой выбор я сделал, – поделился Ерасыл Набатов.

Стоит отметить, что в Байконыре голосующие нередко приходили на участки полными семьями, многие – в национальных одеждах. Представители старших поколений – бабушки и дедушки, мамы и папы, совершеннолетние дети – получали бюллетени и шли заполнять их в кабинки для голосования, а младшие – дети, внуки и правнуки – наблюдали и впитывали не только праздничную атмосферу, но и чувство гражданской ответственности.

#конституция #референдум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]