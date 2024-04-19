Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды

фото Юрия Беккера

Прохладное субботнее утро, дарящее чистоту и свежесть после прошедшего накануне ливня. Тишина и покой. Даже круглосуточный алматинский трафик словно взял паузу и замедлился. Но на берегу Аэропортовского озера (пруд Киши) уже кипит жизнь. К водоему стекаются сотни горожан. Сегодня здесь стартовали 11-е ежегодные детские водноспортивные соревнования

«Весенние старты».

Самих участников около 40 человек. Среди них – учащиеся вузов, колледжей и местные ребята, проявившие интерес к событию. У каждого участника своя группа поддержки – друзья, родственники и однокурсники. Соревнования начались совсем не с приветственных речей. Перво-наперво юные туристы приступили к уборке территории, прилегающей к пруду.

Аэропортовское озеро – один из самых непростых водных объектов на карте Алматы. Большой водоем в черте города привлекает к себе не только порядочных и адекватных горожан. Киши уже давно облюбовали сомнительные асоциальные компании, плюющие в прямом и переносном смысле на соблюдение порядка и чистоты. Именно по этой причине участники и болельщики провели субботник, разгребая завалы от человеческой жизнедеятельности. Без этого проводить здесь что-нибудь вряд ли удалось.

Вооружились мусорными пакетами и мы. Чего здесь только не было – обломки старой мебели, поломанные игрушки, бутылки, обертки и даже разодранные автопокрышки. Народ «старался»…

– Мы пришли посмотреть и помочь с уборкой ребятам, – говорит Гульнур Рахимова, местная жительница. – Взяла с собой внуков, кое-как заставила, не хотели идти. А вон посмотрите, с каким энтузиазмом помогают! Их пообещали в лодку пустить. Может, увлекутся, отвлекутся от компьютера, на это рассчитываю.

Организовало «Весенние старты» руководство Академии граж­данской авиации при активной поддержке акимата Турксибского района, Федерации спортивного туризма города Алматы и городского водноспортивного туристского клуба «Жетысу».

Импровизированный субботник спортивные туристы провели в рамках общегородской кампании «Алматы – наш общий дом», собрав порядка 50 мешков мусора. Отходы собирали как на суше, так и вылавливали из воды.

Усилия по благоустройству водоема местные власти прилагают постоянно, но все тщетно. То ли усилий нужно побольше, то ли сознательности у населения. Но Киши уже давно не привлекает даже самых нетребовательных купальщиков. Детские старты сотрудники СЭС разрешили провести здесь лишь весной. Пока вода не прогрелась и в ней не появились вредные бактерии.

А юных туристов, казалось, не смущает ничего! Открытые радостные лица, приятное волнение и суета – как же они истосковались за зиму по большой воде! Тренироваться спортсмены продолжают и зимой, дел у них немало – организовывают походы, проводят клубные встречи, занимаются физподготовкой, учатся работать с обмундированием.

Турксибский район считается не самым благополучным в городе. Находясь на удалении от центра, местная ребятня лишена многих «центровых пряников», и этот стереотип вот уже много лет ломают организаторы соревнований, утверждая, что подростки здесь такие же, как и везде, но им необходимы внимание и забота со стороны взрослых.

– Основная цель наших соревнований – популяризация водного туризма в Турксибском районе среди подростков и привлечение внимания к экологическим проб­лемам нашего края, – говорит организатор мероприятия, руководитель водного клуба «Жетысу» Анатолий Душкин. – Наш регион прекрасно подходит для водного туризма. У нас невероятное количество различных уникальных рек. Мастера спорта можно сделать, не выезжая из области!

Участие в гонке было бесплатным для всех желающих. Соревнования проходили в несколько этапов. Первый – это, собственно, экологическая акция по сбору мусора. Основной этап, конечно же, состязания на воде. Команды соревновались в слаломе, мастерстве прохождения ворот и спринте на скорость. Следующий этап – туристское многоборье – проходил уже на берегу. Подростки демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, устанавливали добротную брезентовую палатку на скорость и качество. Один из пунктов сухого этапа – «глухой телефон», при помощи жестов участники передают друг другу различные сообщения. На воде в условиях реального сплава обычно шум стоит такой, что услышать другого человека маловероятно. Для этой цели используется язык жес­тов. Обычно «глухой телефон» вызывает бурный восторг у детей, чего только они не умудрились показать друг другу жестами. Как в бородатом анекдоте, когда мальчик при помощи жестов сказал, как его зовут. Также подростки соревновались в навыках переправы по узким дощечкам и бросали «морковку» – специальную веревку с ярким опознавательным элементом на конце для проведения спасательных работ.

Среди почти полусотни юных туристов особо выделялась коман­да наставника Асылбека Еркебекова. Его воспитанники – учащиеся специальной школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями. Что интересно, выделялись они исключительно особой дисциплиной и организованностью.

– Спортивный туризм – один из оптимальных вариантов для развития и социализации детей с особыми образовательными потребностями, – говорит Асыл­бек. – Здесь они встречаются с видами деятельности, которых нет в привычной жизни. Те, у кого проблемы со слухом, обогащают жестовую речь, дети с речевыми нарушениями развивают артикуляционный аппарат, пополняют лексический словарь, у кого нарушения по зрению – те получают новые тактильные ощущения. В планах у нас есть проект на турбазе города Иссыка – «Босоногая тропа». Мы предполагаем пост­роить тактильную тропу с разными наполнителями, проходить ее надо босиком. Камни, трава, щепки, кора деревьев – дети проходят и ощущают контакт с природой. Запахи различные, шелест лис­тьев, шум ветра, тактильные ощущения, разница температур – при таких действиях у них запус­каются новые нейронные связи, появляются совершенно другие сенсибилизирующие ощущения. Все органы чувств обостряются, и еще лучше срабатывает механизм компенсации – характерное усиление других органов чувств взамен утраченного.

Что интересно, по словам педагогов и самих детей, когда подобные тропы предлагают пройти нормотипичным людям, справиться с заданиями у них получается гораздо хуже. А вот люди с особенностями практически безошибочно определяют, в тени деревьев они находятся или на освещенной поляне, что у них под ногами и какие запахи вокруг.

– Любой спорт – это хорошо, – считает Анатолий Душкин. – Есть одиночные виды. Это почетно, зрелищно, требует колоссальных усилий. Но командные водные приключения – это совсем другое. Здесь важен каждый участник, от каждого зависит успех и даже жизнь. У детей развиваются когнитивные способности, проявляется и растет эмпатия, патриотизм.

Часто бывает, что в водный туризм приходят дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. У них целый перечень состояний и проблем – отрицание взрос­лых ценностей, обида, агрессия, заниженная само­оценка. Все это приводит к самым неблагоприятным последствиям, подростки бродяжничают, зависают в компьютерных клубах, идут на мелкие преступления, по-своему сопротивляясь внутренним проблемам. По словам наставников, туристские путешест­вия помогают переключить ребенка в позитивное русло, поверить в собственные силы, обрести новых друзей-единомышленников, преодолеть себя.

Еще одна важнейшая задача сегодняшних стартов – научить ребят правильному безопасному поведению на воде.

Все наставники, как один, сетуют на то, что боятся не успеть вырастить новую достойную смену туристов-водников, любящих свой край, заботящихся о природе. Дети хоть и идут с желанием в секции водного туризма, но удержать их нелегко. Полагаясь на свои знания и опыт, много лет педагоги отвоевывают детей у негативного влияния извне. Ранее это был криминал, в который втягивали несовершеннолетних, неблагополучные семьи, алкоголь, «травка», раздел дворовых территорий и уличные драки. Сегодня враг с первого взгляда не так ужасен, но словно хитрая змея окутывает сознание детей и подростков. Оторвать ребенка от гаджетов – задача сложнее предыдущей в разы.

Дети приходят вялые, у каждого второго проблемы со зрением, осанкой, слабыми мышцами, им трудно концентрироваться, уступать, работать в команде. Мотивация у них чаще всего практически на нуле. Педагогам приходится подключать все свое мастерство и опыт, чтобы удержать интерес и переключить сознание подростков. Судя по сегодняшним состязаниям, им это вполне удается. За весь соревновательный день смартфоны мы видели только у родителей, снимающих фото и видео для семейных архивов. Даже местная ребятня предпочла смотреть на мир своими глазами, для лучшего обзора забравшись на близстоящие деревья и облепив их со всех сторон.

В этом году победителями водноспортивной регаты в старшей группе стали команда «Беркут», состоящая из студентов Академии гражданской авиации, в средней и младшей группе – команды «Скауты» и «Альмерек».