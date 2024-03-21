Овечкин сократил отставание до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Правда это не помогло его клубу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», который «Вашингтон» проиграл со счетом 3:7

Фото: championat.com

За «Вашингтон Кэпиталз» одним голом отметился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин.

Для оформившего дубль во второй встрече подряд россиянина второй гол в сегодняшнем матче стал 23-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 65 играх.

Всего же за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1 412 матчах.

Таким образом, звездный нападающий столичного клуба сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.