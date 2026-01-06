Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, стабфонд сотрудничает с четырьмя крестьянскими хозяйствами. По словам руководителя отдела развития растениеводства Азата Капанова, на межсезонье заготовлено 4 900 тонн картофеля, 1 600 тонн моркови, 2 700 тонн лука и около 1 800 тонн капусты.

Реализация продукции в городе осуществляется через 11 павильонов. Кроме того, овощи по фиксированным и доступным ценам продаются в торговых точках, открытых при поддержке социально-предпринимательской корпорации «Атырау», а также на сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят в выходные дни.

В 2025 году было проведено 174 ярмарки. Имеющейся в фонде овощной продукции, по оценкам специалистов, достаточно для бесперебойного снабжения жителей региона до мая.