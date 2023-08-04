Овощи и фрукты с превышением нитратов выявили в Казахстане

Больше всего нитратов выявлено в арбузах, дынях и репчатом луке

Фото: Kazpravda.kz

В первом полугодии 2023 года Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана исследовал более 17 тысяч проб плодоовощной продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По результатам проверки в 592 пробах зафиксировали превышение содержания нитратов.

По данным НЦЭ, больше всего положительных результатов по содержанию нитратов выявлено в бахчевых культурах (арбузах, дынях), а также в репчатом луке.

Наиболее высокие показатели по несоответствиям в Акмолинской (8,6%), Жамбылской (7,1%) и Павлодарской (6,7%) областях.

Всех продавцов небезопасной продукции призвали принять меры.

В НЦЭ предупредили, что многие овощи и фрукты накапливают вредные вещества на поверхности.

"Перед употреблением кабачка, картофеля, яблок и огурцов необходимо очистить их от кожуры. У моркови не стоит есть середину, она бывает опасной. У нитратного арбуза есть желтоватые прожилки и уплотнения в мякоти. Есть такие овощи, у которых нитраты накапливаются не только в верхних листьях, но и внутри. Одним из таких овощей является капуста", – пояснили здесь.

Напомним, нитраты являются солями азотной кислоты и нужны растениям для нормального развития. Однако при чрезмерном удобрении почв веществами, содержащими соли азотной кислоты, сельхозкультуры впитывают их излишнее количество и становятся опасными для здоровья.