"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау

Фото: azh.kz

В социальных сетях появилось видео озера в районе СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Однако что это за водоем неизвестно, передает Kazpravda со ссылкой на Аzh.kz.

Скотовод Жайшылык Ергалиев заметил озеро 24 ноября, которого ранее здесь не было.

"Этого озера тут не было. Скот воду оттуда не пьёт – она пахнет химикатами. Кроме моего, здесь вдоль канала ТЭЦ есть больше 20 частных хозяйств, которые занимаются разведением скота. Сегодня нас пригласили в областной акимат. Мы будем просить решить для нас вопрос с водой и электричеством, а теперь ещё будем говорить там об этом "химическом" озере, ведь здесь пасется скот", – говорит Ергалиев.

В телеграм-канале Petrocouncil.kz сообщается, что озеро образовалось в результате некачественно выполненных работ на проекте "Водоподготовка", реализуемом АО "Базис Констракшн". Заказчиком является ТОО Karabatan Utilities Solution.

Проект "Водоподготовка" связан со строительством объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области и реализуется для водоснабжения ГТЭС.

В пресс-службе департамента экологии Атырауской области подтвердили факт слива воды на данном участке.

"Взяты и сданы на лабораторное исследование пробы воды, сейчас выясняется, кому принадлежит эта территория слива", – сообщили в департаменте экологии.

Также выяснилось, что разрешения на слив воды на этом участке нет. Жайык-Каспийская бассейновая инспекция готовит письмо по данному факту нарушения.

Ситуацию взяли на контроль природоохранные прокуроры.