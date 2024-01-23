Ожидаются ли еще землетрясения в Алматы – ответ МЧС

В ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются
Об этом сообщили специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС в ходе внеочередного заседания республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
"По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясений интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидается", – рассказали в министерстве.
На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.
Все посты по городу Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов.
"По результатам проведенных обследований, негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается", – отметили участники заседания.
Сообщается, что силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.
Также отмечается, что аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.
Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы. В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты, добавили в МЧС.
Напомним, минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.
Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.