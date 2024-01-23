Ожидаются ли еще землетрясения в Алматы – ответ МЧС

В ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются

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Об этом сообщили специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС в ходе внеочередного заседания республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

" По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясений интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидается", – рассказали в министерстве.

На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.

Все посты по городу Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов.

"По результатам проведенных обследований, негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается", – отметили участники заседания.

Сообщается, что силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.

Также отмечается, что аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.

Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы. В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты, добавили в МЧС.

Напомним, минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.