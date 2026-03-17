Почти 8 млн человек приняло участие в голосовании
Центральная комиссия референдума РК установила итоги республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz
Согласно полученным данным, всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека.
Число проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек или 87,15 % от числа проголосовавших.
В разрезе регионов за положительное решение вопроса проголосовали:
область Абай — 84,02%;
Акмолинская область — 85, 64%;
Актюбинская область — 93,96%;
Алматинская область — 80, 41%;
Атырауская область — 78,81%;
Западно-Казахстанская область;
Жамбылская область — 92,73%;
область Жетысу — 90,15%;
Карагандинская область — 83,82%;
Костанайская область — 89,74%;
Кызылординская область — 89, 97%;
Мангистауская область — 93,40%;
Павлодарская область — 94,14%;
Северо-Казахстанская область — 83,10%;
Туркестанская область — 92,21%;
область Улытау — 83,73%;
Восточно-Казахстанская область — 91,51%;
Астана — 86,32%;
Алматы — 71,36%;
Шымкент — 86,88%.
"Таким образом референдум считается состоявшимся. По вопросу, вынесенному на референдум, принято положительное решение", - резюмировала комиссия.