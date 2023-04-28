Палуаны в Алматы

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Аскар Султан

В крупнейшем городе Казахстана прошел международный турнир Борцовской лиги Поддубного (Poddubny Wrestling League).

фото Юрия Беккера

В престижном состязании, которое проводилось во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака, приняли участие борцы из Казахстана, Албании, Болгарии, Ирана, Кубы, Монголии, России и других стран. Общий призовой фонд турнира составил около 20 млн российских рублей, а в программе были заявлены более 10 схваток лучших борцов мира в вольной, женской и греко-римской борьбе. Главным поединком вечера стало долгожданное противостояние лучших борцов мира в весе до 77 кг (греко-римская борьба) между двукратным олимпийским победителем, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и чемпионом Poddubny Wrestling League (PWL) россиянином Романом Власовым и действующим чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр кыргызом Акжолом Махмудовым. Схватка между ними была очень тяжелой, и по итогам поединка победу присудили борцу из Кыргызстана.

Борцовская лига Поддубного – профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. В 2022 году лига проходила трижды: дваж­ды –в Москве (Россия) и единож­ды – в Бишкеке (Кыргызстан). За это время в ней приняли участие около 1 000 борцов из 15 стран мира, среди которых пять победителей Олимпийских игр, четыре чемпиона мира, свыше десяти призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпио­нов Европы и Азии. В 2023 году лига расширила масштаб и геогра­фию турниров в мире.

С особым настроением за поединками наблюдали казахстанские поклонники борьбы. Так, наш борец вольного стиля Азамат Даулетбеков одержал победу в весовой категории до 86 кг, выиграв схватку у победителя Ярыгинского турнира россиянина Арслана Багаева. Отметим, что наш палуан, помимо побед на чемпионатах Азии (2022 и 2023 годы), отметился «бронзой» на первенстве планеты в 2022 году, а также является пятикратным чемпионом Казахстана.

Украшением турнира стала схватка между двукратным серебряным призером чемпионатов мира и чемпионкой Азии нашей спортсменкой Жамилей Бакбергеновой и двукратной чемпионкой России, трехкратной победительницей Ярыгинского турнира, двукратной чемпионкой Poddubny Wrestling League и победительницы Спартакиады сильнейших 2022 года россиянкой Ксенией Бурлаковой в весовой категории до 72 кг. Поначалу поединок складывался явно не в нашу пользу – казахстанка уступала со счетом 0:5, но потом смогла собраться и сделать неверотяный камбэк, выиграв в итоге со счетом 6:5.

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