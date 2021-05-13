Памятная встреча

Мероприятие было проведено на платформе международной выставки «Земля, поклонись человеку!», посвященной 60-летию первого полета человека в космос и 30-летию полета Тохтара Аубакирова. Встреча состоялась в знаковом месте – Золотом зале первой резиденции Первого Президента РК в новой столице, где в свое время принимались судьбоносные для истории независимого Казахстана решения.

На встречу с космонавтом были приглашены учащиеся школы-лицея № 72 и студенты Колледжа сервиса и туризма Нур-Султана. Перед началом мероприятия они ознакомились с материалами выс­тавки «Земля. Время первых!», хроникой первых шагов человечест­ва в космическом пространстве, узнали о прорывах в космической науке и казахстанских космонавтах Тохтаре Аубакирове, Талгате Мусабаеве и Айдыне Аимбетове.

Эта выставка, по словам директора Библиотеки Елбасы Бакытжана Темирболата, сформировалась благодаря широкому межведомственному и даже межгосударственному партнерству.

– Значимый вклад в ее организацию внесли Министерство цифрового развития, инноваций и аэро­космической промышленности, все его подведомственные организации, акиматы Кызылординской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей, государственная корпорация «Рос­космос», Представительство Россот­рудничества в Казахстане, музей им. Ю. А. Гагарина из Моск­вы, музей им. С. П. Королева из украинского города Житомира, – отметил он.

В режиме онлайн к встрече с космонавтом присоединились студенты столичных учебных заведений: Колледжа управления, Строительного колледжа, Колледжа менеджмента и бизнеса, Многопрофильного колледжа, учащиеся школы-интерната олимпийского резерва им. Кажымукана. А также колледжа иностранных языков «Лингва» Караганды, учащиеся школы-гимназии Бейнеу, Мангис­тауской области, Назарбаев Интеллектуальных школ Алматы и Тараза, школы-гимназии поселка Кобда Актюбинской области, курсанты Школы юных летчиков им. В. Пацаева в Актобе и РГУ «Воен­ный институт Сил воздушной обороны им. Т. Я. Бегельдинова».

Тохтар Аубакиров общался с молодыми людьми по онлайн-связи, что даже добавило во встречу тематический колорит: у участников мероприятия создалось впечатление, будто космонавт ведет беседу из кабины космичес­кого корабля, находящегося на орбите, а его собеседники сидят у мониторов на Земле.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы истории и перспектив развития космичес­кой отрасли Казахстана. Кроме того, Тохтар Аубакиров ответил на многочисленные вопросы о своей жизни и профессиональной деятельности.