Памятная встреча

Максут Иржанов

Мероприятие было проведено на платформе международной выставки «Земля, поклонись человеку!», посвященной 60-летию первого полета человека в космос и 30-летию полета Тохтара Аубакирова. Встреча состоялась в знаковом месте – Золотом зале первой резиденции Первого Президента РК в новой столице, где в свое время принимались судьбоносные для истории независимого Казахстана решения.

На встречу с космонавтом были приглашены учащиеся школы-лицея № 72 и студенты Колледжа сервиса и туризма Нур-Султана. Перед началом мероприятия они ознакомились с материалами выс­тавки «Земля. Время первых!», хроникой первых шагов человечест­ва в космическом пространстве, узнали о прорывах в космической науке и казахстанских космонавтах Тохтаре Аубакирове, Талгате Мусабаеве и Айдыне Аимбетове.

Эта выставка, по словам директора Библиотеки Елбасы Бакытжана Темирболата, сформировалась благодаря широкому межведомственному и даже межгосударственному партнерству.

– Значимый вклад в ее организацию внесли Министерство цифрового развития, инноваций и аэро­космической промышленности, все его подведомственные организации, акиматы Кызылординской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей, государственная корпорация «Рос­космос», Представительство Россот­рудничества в Казахстане, музей им. Ю. А. Гагарина из Моск­вы, музей им. С. П. Королева из украинского города Житомира, – отметил он.

В режиме онлайн к встрече с космонавтом присоединились студенты столичных учебных заведений: Колледжа управления, Строительного колледжа, Колледжа менеджмента и бизнеса, Многопрофильного колледжа, учащиеся школы-интерната олимпийского резерва им. Кажымукана. А также колледжа иностранных языков «Лингва» Караганды, учащиеся школы-гимназии Бейнеу, Мангис­тауской области, Назарбаев Интеллектуальных школ Алматы и Тараза, школы-гимназии поселка Кобда Актюбинской области, курсанты Школы юных летчиков им. В. Пацаева в Актобе и РГУ «Воен­ный институт Сил воздушной обороны им. Т. Я. Бегельдинова».

Тохтар Аубакиров общался с молодыми людьми по онлайн-связи, что даже добавило во встречу тематический колорит: у участников мероприятия создалось впечатление, будто космонавт ведет беседу из кабины космичес­кого корабля, находящегося на орбите, а его собеседники сидят у мониторов на Земле.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы истории и перспектив развития космичес­кой отрасли Казахстана. Кроме того, Тохтар Аубакиров ответил на многочисленные вопросы о своей жизни и профессиональной деятельности.

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Возрождение отрасли
Когда труд приносит радость
Город с особым характером
Домбра Жамбыла – в дар музею
Наскальное послание из глубины веков
Там, где реальность переплетается со сказкой
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Не надо печалиться
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Настоящая династия
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Возвращение
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Школа будущих лидеров
Робототерапия вместо лекарств
Это не игрушка!
У дружбы четыре лапы
Шаг в медицину будущего
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Подземные хроники Кангюя
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]