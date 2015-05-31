Общество
Памятник чернобыльцам установлен в Уральске
В Уральске состоялась презентация памятника ликвидаторам и пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".

На открытие мемориала собрались участники ликвидации аварии из Уральска и других городов Казахстана, родственники чернобыльцев и неравнодушные горожане. Многие из пришедших стояли с фотографиями мужей и сыновей.

По словам автора памятника Дмитрия Волкогонова, на разработку памятника ушло около года.

"По обеим сторонам от памятника по три призмы с именами участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, то есть всего их шесть, – пояснил скульптор. – Ступеней на памятнике тоже две, на самом памятнике два журавля, то есть это все четные числа. По известной примете четное число связано с загробной жизнью. Сам памятник находится на четырех колоннах, это означает четвертый реактор – именно он взорвался тогда. Два журавля символизируют погибших от радиации чернобыльцев. Наверху изображение траектории атома, она не случайно разорвана, это символизирует вышедший из-под контроля атом. Есть в памятнике небольшая сводчатая арка, этим мы хотели показать наше географическое положение, что мы все же находимся в Азии".

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Нужно отметить, что на обустройство сквера и строительство памятника ушло 150 млн тенге.

"Открытие памятника, конечно, нужно. У меня в 1986 году с июня по октябрь муж был на ликвидации в Чернобыле. Он, к счастью, жив. Спасибо нашему председателю республиканского общественного объединения "Союз Чернобыль", он помог с открытием памятника", – говорит Валентина Малюга.

Нурлыкыз Утешева рассказала, что это трагическое событие лишило ее двух младших братьев, которые участвовали в ликвидации аварии.

"Они сильно болели после этого, печень, легкие, почки, у них все было поражено. Один из братьев после этого вообще из больниц не выходил", – поделилась женщина.

На торжественную церемонию открытия памятника пришли первый заместитель акима ЗКО Арман Утегулов, аким города Алтай Кульгинов, а также заместитель председателя республиканского общественного объединения "Союз Чернобыль" Марат Жунисбек.

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Масштабы аварии, отметил замакима области, могли быть намного больше, если бы не мужество участников ликвидации: "Более 100 тысяч человек участвовали в ликвидации, из них 22 тысячи – это казахстанцы, среди них и наши земляки. Многие потеряли своих детей и мужей. Честь и хвала чернобыльцам!"

После приветственных слов пришедшие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

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