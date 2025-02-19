Памятник Кенесары хану весной планируют вернуть на набережную Астаны

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района Есиль, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В данное время монумент находится на реконструкции. 

«Начиная от моста, под которым находятся баскетбольные площадки, дальше через триатлон-центр до Акбулака, в этом году мы завершим ремонт набережной. Работы продолжатся дальше до памятника Кенесары. Участок набережной, где находится памятник, отремонтируем в следующем году. Памятник мы планируем вернуть до дня города, до конца мая», – сообщил градоначальник.

Напомним, для сохранения историко-культурного наследия в 2024-2025 годах ранее было запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль. 

#Астана #акимат #набережная #памятник Кенесары

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