Памятник Кенесары хану весной планируют вернуть на набережную Астаны
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Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района Есиль, сообщает Kazpravda.kz
В данное время монумент находится на реконструкции.
«Начиная от моста, под которым находятся баскетбольные площадки, дальше через триатлон-центр до Акбулака, в этом году мы завершим ремонт набережной. Работы продолжатся дальше до памятника Кенесары. Участок набережной, где находится памятник, отремонтируем в следующем году. Памятник мы планируем вернуть до дня города, до конца мая», – сообщил градоначальник.
Напомним, для сохранения историко-культурного наследия в 2024-2025 годах ранее было запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль.