Памятник Кенесары хану весной планируют вернуть на набережную Астаны

В данное время монумент находится на реконструкции.

«Начиная от моста, под которым находятся баскетбольные площадки, дальше через триатлон-центр до Акбулака, в этом году мы завершим ремонт набережной. Работы продолжатся дальше до памятника Кенесары. Участок набережной, где находится памятник, отремонтируем в следующем году. Памятник мы планируем вернуть до дня города, до конца мая», – сообщил градоначальник.