Памятник погибшим казахстанцам - участникам боевых действий открыли в Конаеве

В городе Конаев в Парке Победы торжественно открыли памятник погибшим в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, на таджико-афганской границе и в Ираке, сообщает Kazpravda.kz

Как рассказал председатель Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)», гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов, первый памятник погибшим казахстанцам - участникам боевых действий на таджикско-афганской границе был установлен в парке в Душанбе по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В Казахстане же первый памятник погибшим в результате боевых действий на таджико-афганской границе воинам открыли в Кызылорде. Затем монументы установили на площади Отан-ана в Астане, в Петропавловске, в Боралдае, в Павлодаре, в Таразе, в Уральске, в Шымкенте, в Атырау, в других городах и населенных пунктах РК, и теперь в Конаеве.

По словам председателя союза ветеранов, на сегодня действуют свыше 40 филиалов Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)». Его участники – ветераны боевых действий в возрасте 40-50 лет, они активно включены в общественные задачи и в работу по воспитанию молодежи.

В мероприятии также приняли участие заместитель акима города Конаев Толеген Кенжебеков, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Нурмахан Худайбергенов, председатель филиала «Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)» по Алматинской области Серик Сарсембаев, а также ветераны и действующие военнослужащие. От имени матерей ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе выступила Алия Мухамеджанова.

В своих выступлениях участники подчеркнули важность сохранения памяти о героях, чьи подвиги служат примером для будущих поколений молодых казахстанцев.

Мероприятие завершилось торжественным возложением венков к новому памятнику и минутой молчания.

В торжественной церемонии были задействованы рота почетного караула и оркестр Десантно-штурмовых войск Министерства обороны РК. Открытие мемориала прошло под залп оружейного салюта «Залп памяти».

В боевых действиях на таджикско-афганской границе погибли 46 казахстанских солдат. Новый мемориал будет служить светлой памятью отважным казахстанским воинам, которые сложили свои головы во имя Родины в мирное для страны время.